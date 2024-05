Caos Aequa Roma, dopo l'inchiesta di Dossier in arrivo due interrogazioni su errori informatici e solleciti sbagliati per la Tari

Dalle falle informatiche ai solleciti sbagliati per il pagamento della Tari, fino alle sanatorie per le case popolari e il contributo di soggiorno che hanno mandato in fumo decine di milioni: l’inchiesta di Dossier ha svelato il caos totale in cui versa Aequa Roma, la partecipata per il controllo e l’accertamento delle entrate capitoline, che sta esasperando il Comune. Un quadro che ha spinto il capogruppo della Lega capitolina, Fabrizio Santori, ad annunciare un’interrogazione urgente al sindaco Gualtieri. Un’altra arriverà anche da Antonio De Santis, capogruppo della Lista civica Raggi in assemblea capitolina.

Santori: “Il Campidoglio tartassa i cittadini con cartelle Tari sbagliate”

“È inaccettabile – afferma Santori - che il Dipartimento delle Entrate ed Aequa Roma continuino a scontrarsi di fronte a quello che dai numeri risulta essere un disastro annunciato sulla gestione dei tributi e della relativa riscossione. Le gravi falle informatiche, l’indisponibilità nel riscuotere alcuni crediti, conti sbagliati e cartelle pazze, hanno generato, nei numeri, una evidente incapacità di Roma Capitale a incassare le entrate dovute a partire dalla Tari fino all’Imu, per passare poi alle multe fino ai canoni per l’occupazione del suolo pubblico”. E sulle cartelle Tari sbagliate precisa: “L’Oref, l’Organo di revisione economico finanziario di Roma Capitale, lo ha ripetuto chiaramente in ogni approvazione del bilancio. Il Campidoglio è incapace di incassare le somme dovute. Tartassa però i cittadini con cartelle Tari sbagliate, che inoltre mettono a rischio la privacy dei contribuenti aggiungendo danno al danno, sanzioni immaginarie per la tassa di soggiorno che continua ad aumentare sulle spalle dei piccoli imprenditori”. Il capogruppo della Lega indica poi alcune delle somme mancanti nelle casse del Comune: “L’Imu non pagata raggiunge 251 milioni accertati, ma ne sono stati riscossi poco meno di 13. Sono poi 265 i milioni di euro accertati per sanzioni al Codice della strada, eppure nelle casse capitoline ne sono arrivati solo 92. Un disastro”.

De Santis: “Nessuna risposta all’interrogazione presentata nel 2023”

Sull’inefficienza del sistema di riscossione della Tari, Antonio De Santis aveva presentato un’interrogazione già lo scorso anno, “a cui non è mai stata data risposta”, ci tiene a sottolineare. “Leggo con preoccupazione – spiega - l'inchiesta di RomaToday che parla di possibili errori e falle informatiche nei sistemi di riscossione della Ta.Ri. riferibili alla società partecipata Aequa Roma. Problemi che, stando a quanto ricostruito, potrebbero aver causato danni economici e violazioni di privacy". Secondo De Santis, si tratta di fatti che "potrebbero aver alterato in modo significativo la pressione fiscale già di per sé elevatissima che grava sulle famiglie romane”. De Santis annuncia anche la presentazione di una nuova interrogazione sulla base degli ulteriori elementi emersi dall’inchiesta di Dossier.