Cantine e garage da trasformare in case: ambientalisti e comitati bocciano la proposta

È una proposta che divide quella che mira a trasformare in abitazioni i locali seminterrati. L’idea dei consiglieri regionali Micol Grasselli (FdI) Nazzareno Noeri (Noi Moderati -FI) e Laura Cartaginese (Lega), firmatari della proposta di legge regionale, sta infatti raccogliendo consensi, ad esempio da parte dell’ordine degli Ingegneri di Roma e provincia. Ma colleziona anche pesanti bocciature come quelle espresse nell’ultima seduta della commissione urbanistica.

Le posizioni contrarie alla legge

Alla Pisana il tema del recupero dei seminterrati è stato nuovamente affrontato nella commissione presieduta da Laura Corrotti. Le critiche sono arrivate da associazioni ambientaliste e sindacati degli inquilini. Legambiente, non per la prima volta, ha espresso tutta la propria contrarietà verso una proposta che, se da una parte contribuisce a ridurre il consumo di suolo, dall’altra rischia di avere pesanti effetti negativi.

L'impatto sull'ambiente

“Questa proposta di legge è sbagliata e pericolosissima per l'ambiente e la vivibilità: rendere abitabili, garage, cantine e seminterrati è l'opposto delle necessarie politiche di adattamento del territorio davanti ai mutamenti climatici” ha commentato Roberto Scacchi, il presidente di Legambiente Lazio. Il responsabile dell’associazione del cigno verde ha poi spiegato le ragioni della contrarietà. La proposta di legge “non guarda alla messa in sicurezza delle persone dal rischio idrogeologico e all'aumento evidentissimo dei fenomeni climatici estremi ma anche perché aumenterebbe il carico fognario, con buona pace della salute di fiumi, laghi e mare”. E poi c’è il tema dei garage che, se convertiti in abitazioni, portano “un numero enorme di automobili ad invadere lo spazio pubblico”. Insomma, dietro gli obiettivi legati alla rigenerazione urbana e quindi finalizzata alla riduzione del consumo di suolo si nasconde, secondo Legambiente, una norma nera dal punto di vista ambientale.

Il rischio idrogeologico

Dello stesso segno i giudizi espressi dall’Unione Inquilini, da Sunia e dall’associazione Carte in regola, rappresentata in commissione da Anna Maria Bianchi. Ma le critiche non sono arrivate soltanto dalle associazioni citate. Anche Guido Calenda e Corrado Paolo Mancini, docenti universitari di costruzioni idrauliche, hanno espresso delle forti perplessità verso la proposta di legge perché “le norme proposte non considerano i rischi di inondazioni o di allagamenti. Per evitarli bisognerebbe costruire un sistema fognario molto più grande e costoso di quello esistente”.

Posizioni fortemente divergenti, anche in questo caso non per la prima volta, sono state espresse in commissione dai consiglieri Massimiliano Valeriani (PD) ed Adriano Zuccalà (M5s) che, nell’etichettare la legga come “pericolosa”, hanno chiarito che “Gli scantinati sono cosa diversa dalle abitazioni” e quindi “non si risolve così l’emergenza abitativa”.

In difesa della proposta

La proposta di legge, che recentemente aveva incassato l’approvazione degli ingegneri romani, è stata sostenuta in commissione da una delle consigliere che l’ha proposta: Micol Grasselli. La consigliera di Fratelli d’Italia ha chiarito che la legge “riguarderà più le province che Roma” ed ha inoltre dichiarato che il dispositivo “contiene molti paletti che limiteranno l’applicazione. E del resto – ha aggiunto Grasselli – proprio l’opposizione che oggi dichiara la sua contrarietà, in passato, ha approvato un provvedimento analogo per il recupero dei sottotetti”.