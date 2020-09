Centocelle, chiuso un tratto di via dei Platani per lavori al sistema fognario

Divieto di transito in via dei Platani, nel tratto compreso tra viale Togliatti e via del Vivaio a Centocelle. Venerdì scorso è stato aperto un cantiere da parte di Acea per un intervento di riparazione di un collettore fognario. Tutto è scattato qualche mese fa quando gli uffici municipali hanno chiesto di avviare delle indagini nel sottosuolo in seguito ad un abbassamento del manto stradale. Già a fine luglio, infatti, la strada fino a via dei Frassini era stata interdetta ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, bus compresi. La decisione aveva quindi comportato sia deviazioni del trasporto pubblico sia della raccolta dei rifiuti.

I lavori stanno proseguendo su un doppio binario, ha spiegato a Romatoday l’assessora ai Lavori Pubblici del V municipio, Roberta Capoccioni: “Siccome tutta l’area, via dei Platani compresa, è interessata da voragini nel sottosuolo abbiamo chiesto interventi specifici sia per questo problema sia per la fognatura che in questo tratto si è rivelata molto compromessa con perdite ingenti. Mentre sono in corso i lavori di riparazione del collettore, la cui durata sarà di circa due settimane”, ha spiegato ancora Capoccioni, “sono partite le indagini per progettare come riempire e stabilizzare le voragini. Ė quindi probabile che nei prossimi mesi il cantiere proseguirà in altri tratti di strada per un totale di un centinaio di metri”.

I lavori sono a carico di Acea, che gestisce la rete fognaria cittadina, e portati avanti in coordinamento con il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu). Il breve tratto di strada è completamente interdetto al traffico. Sono previste deviazioni.