Piazza San Giovanni, il cantiere giubilare confonde i pedoni: arriva la segnaletica bilingue

Ci sono dei nuovi cartelli, in italiano ed in inglese, a ridosso della basilica di San Giovanni in Laterano. Servono ad indicare il punto esatto dove, i pedoni, devono attraversare la strada.

I lavori per il restyling del piazzale

L’avvio dei cantieri giubilari, finalizzati a trasformare il piazzale in uno spazio più verde, con fontane e arredi “stile Bordeaux”, ha comportato la chiusura dell’area. I pedoni si sono trovati così disorientati nello scegliere il punto di attraversamento stradale. Ora avranno modo di farlo in maniera più consapevole e meno rischiosa per la propria incolumità. I cartelli, trattandosi di un’area di grande interesse culturale e turistico, sono stati tradotti anche in inglese.

Il monitoraggio della piazza

La segnaletica in verità era già stata posizionata in concomitanza con l’avvio del cantiere, partito il 3 aprile. Ma nel corso dell’ultima settimana è stato constatato che nell’area, particolarmente monitorata, il flusso pedonale procedeva da un lato all’altro della piazza in modo irregolare e non conforme al codice della strada. Per questa ragione è stata ulteriormente implementata la cartellonistica di indirizzo dei flussi.

I pedoni in mezzo alla strada

“Il cantiere sta andando avanti come preventivato – ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini - abbiamo installato anche cartelli bilingue, considerata la presenza di tanti turisti, ma abbiamo notato dei comportamenti non disciplinati. Molte persone attraversano la piazza camminando letteralmente in mezzo alla strada, non curanti della loro incolumità, della presenza di lavori e di traffico veicolare. Questo evento ci ha particolarmente allarmati e per la tutela dei pedoni abbiamo aggiunto ulteriori cartelli. Il cantiere – ha aggiunto Segnalini - si svolge su un’area pedonale e non interferisce sul traffico, con questi correttivi ci auguriamo fortemente per tutti di non dovere adottare ulteriori provvedimenti”.