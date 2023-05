Nel cantiere ferroviario senza fine, transenne divelte per attraversare i binari

Le transenne che delimitano il tracciato della linea ferroviaria FL1 tra Magliana e Portuense, sono state divelte. SI tratta di barriere di carattere “temporaneo”, legate al cantiere aperto nel 2016 per apporre dei pannelli fonoassorbenti.

Perché sono state divelte le transenne

“La recinzione che delimita i binari non è mai stata installata e resta quella provvisoria. Purtroppo queste transenne sono state spostate da persone che, così facendo, possono attraversare i binari nel tratto in cui i pannelli fonoassorbenti non sono mai stati realizzati” ha spiegato Daniele Catalano, il capogruppo leghista in municipio XI.

I pannelli mancano nel tratto situato all’altezza del vicolo di Vigna Rosati, tra Magliana e Portuense. E quindi c’è chi approfitta dell’assenza di queste barriere fonoassorbenti, per attraversare la ferrovia e raggiungere più facilmente il quartiere di Magliana. Cosa che, di fatto, mette a rischio l’incolumità di queste persone ed anche la sicurezza degli utenti che viaggiano a bordo del treno.

Un cantiere avviato nel 2016

I pannelli, com’era stato rilevato anche la scorsa estate durante un consiglio municipale, non sono mai stati realizzati. Eppure, avevano evidenziato anche in quell’occasione i consiglieri leghisti, “i lavori sarebbero dovuti terminare entro il 2018”. Il completamento dell’intervento viene chiesto anche dai residenti che abitano nelle aree limitrofe, in particolare in via Odone Belluzzi ed a Vigna Pia, si legge nell’atto portato, nel luglio del 2022, all’attenzione del presidente municipale attraverso un’apposita interrogazione.

Un'area vicino alle scuole

La questione non è stata risolta. “Abbiamo scritto ad RFI per chiedere quali siano i tempi necessari per la conclusione dell’installazione dei pannelli lungo vicolo di Vigna Rosati – ha fatto sapere Daniele Catalano. Nel documento, firmato dal capogruppo leghista, si chiede anche l’installazione di una recinzione definitiva. Quella provvisoria è stata divelta e da lì, tramite un sentiero, si può accedere direttamente ai binari. Situazione particolarmente pericolosa – è stato segnalato – anche per la vicina presenza in zona di alcuni istituti scolastici.