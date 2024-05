Municipio XIII, Monticone lascia Calenda e passa al gruppo misto: "Nel partito spaccature non sanabili"

La Lista civica Calenda Sindaco del municipio XIII perde pezzi. Infatti recentemente Caterina Monticone lascia il partito dell’ex ministro e passa al Gruppo misto.

La decisione di Monticone è da ritrovare in una serie di spaccature e divergenza all’interno del partito. “Ho avuto delle difficoltà a confrontarmi, a dialogare, a poter portare avanti la mia linea politica in un contesto di condivisione. La politica non si fa da soli” – spiega l’ormai ex consigliera della Lista civica Calenda Sindaco a RomaToday.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le europee, come tiene a precisare Monticone, in cui Calenda andrà da solo. “Ho seri dubbi, non me glielo auguro, che da solo (Calenda, ndr) possa superare il 4%. Mi sono posta il problema di una convergenza su una formazione più ampia”. La lista più ampia a cui fa riferimento Caterina Monticone è Stati Uniti d’Europa a cui recentemente si è aggiunto anche Matteo Renzi.

A livello politico invece Monticone si prende una pausa di riflessione. “Continuerò a lavorare e dare il mio contributo come ho sempre fatto sul territorio e poi in un momento così delicato con l’arrivo del Giubileo ” – dichiara a RomaToday la consigliera del municipio XIII che aggiunge – “Chiarisco però appartengo al centro sinistra non andrò mai in una formazione di destra”.