Coltivare cannabis terapeutica negli orti urbani di Roma: bocciato l'ordine del giorno

Introdurre la coltivazione della cannabis a scopo terapeutico negli orti urbani: era questo l’obiettivo dell’ordine del giorno proposto dalla consigliera del municipio V e segretaria di Radicali Roma, Eva Vittoria Cammerino, con il capogruppo di Roma Futura, Filippo Roniolo, e bocciato con 5 contrari, 4 astenuti e 5 favorevoli. “Con l’arrivo in consiglio municipale del nuovo regolamento comunale per gli orti urbani di Roma Capitale – spiega - abbiamo deciso di proporre un emendamento affinché in questi orti urbani sia possibile la coltivazione di cannabis terapeutica”. La proposta, però, non ha avuto esito positivo: “Il nostro ordine del giorno è stato bocciato, ma non ci fermiamo” sottolinea Cammerino.

Le votazioni

La proposta è stata affossata con 5 contrari, 4 astenuti e 5 favorevoli. Hanno votato a favore: Roma Futura, Sinistra civica ecologista, Italia viva, alcuni esponenti del Pd e della Lista civica Gualtieri sindaco. Contrari: Fratelli d’Italia e Lega. Astenuto il Movimento cinque stelle, mentre alcuni esponenti Pd sono rimasti fuori dall’aula. “La bocciatura di questo ordine del giorno – commenta Cammerino - è l’ennesima occasione sprecata, di miopia politica e di stigma sociale: permettere di coltivare cannabis terapeutica in spazi, in questo caso, orti comunali permetterebbe un consumo indipendente dal mercato sommerso rappresentando un primo passo nella lotta alle mafie dello spaccio”.

Le reazioni

“Continueremo a lavorare su tutti i municipi affinché questo tema torni ad essere parte del dibattito cittadino tutte le volte in cui si discute di come “creare comunità - afferma Leone Barilli, membro di direzione di Radicali Roma -. La battaglia contro la stigmatizzazione della cannabis è un punto saldo che portiamo avanti da anni. È una questione di diritto alla salute”. Sulla vicenda si è espresso anche l’assessore municipale al Verde, Edoardo Annucci, esponente della lista civica Roma Futura: “L’ordine del giorno è stato bocciato ma, come detto dai consiglieri Eva Vittoria Cammerino e Filippo Roniolo, auspichiamo che questo tema torni ad essere parte del dibattito cittadino per permettere un consumo indipendente dal mercato sommerso”.