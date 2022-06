Canili comunali, pubblicato l'avviso per il servizio veterinario

È stato pubblicato il bando per un nuovo affidamento del servizio veterinario nei canili di Roma. L'avviso del 17 giugno – sulla piattaforma MePA - sarà valido per i successivi dieci giorni. “Questo affidamento e gli altri provvedimenti in elaborazione non sottrarranno energie al lavoro che stiamo facendo per la costruzione del nuovo bando per la gestione integrata dei servizi veterinari e dei canili rifugio. Per quanto compromessa fosse la situazione al nostro arrivo, Roma diventerà una città amica degli animali” ha detto Sabrina Alfonsi, assessora al benessere degli animali al Comune di Roma.

Nelle scorse settimane la morte di Rocky – cane ospite a Muratella – ha sollevato rabbia e indignazione da parte delle associazioni animaliste e dalla politica. Pochi giorni più tardi, il veterinario a cui era stato affidato il servizio sanitario dei canili rifugio a Muratella e Ponte Marconi ha consegnato le sue dimissioni. Dai primi giorni di luglio, infatti, i canili comunali saranno nuovamente scoperti dell'assistenza medica. Una storia già vista lo scorso mese di aprile quando il vecchio bando, emanato dal dipartimento ambiente a dicembre 2021, era stato sospeso in auto-tutela dal Campidoglio poiché su quell’avviso pubblico era intervenuto l’Anac. Questo aveva comportato l'assenza del veterinario nei canili. Il Comune aveva dunque pubblicato un avviso su MePA: l'assegnatario avrebbe dovuto restare in carica fino a dicembre ma dopo un mese circa ha annunciato le dimissioni.

Pertanto, l'assessorato comunale, per evitare un altro periodo di 'vacatio', ha pubblicato il bando. Il nuovo veterinario dovrà occuparsi dell'aspetto sanitario fino a dicembre 2022 per un importo di 92mila euro circa. "Dall'inizio del mandato siamo impegnati per mettere in campo tutte le misure possibili per migliorare il benessere degli animali. Va in questo senso l'ormai prossima istituzione del garante dei diritti degli animali così come il lavoro sulle linee guida del bando 2023 - 2025 per la gestione dei canili. Il tutto grazie ad una forte collaborazione con tutte le associazioni” ha detto Giammarco Palmieri, presidente della commissione ambiente.