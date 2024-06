Canili privati, il comune fa un passo indietro: modificato il bando

Le proteste degli animalisti hanno fatto breccia in Campidoglio. Il bando su cui il Comune puntava per reperire strutture private cui affidare quadrupedi in esubero nei canili e gattili comunali è stato modificato.

Le proteste degli animalisti

L’accordo quadro, del valore di 6,7 milioni di euro, era stato sospeso a metà giugno ufficialmente per ragioni tecniche. Si trattava di un avviso pubblico contestato da oltre 1300 persone, tante quante erano le firme ad un’apposita sottoscrizione lanciata su change. org. Contestavano, ad esempio, la scarsa premialità attribuita alle strutture del territorio e le fidejussioni richieste, considerate troppo onerose tali ad rendere il bando appannaggio esclusivo di grosse realtà.

Alcune modifiche al bando

La modifica al bando è stata effettuata e comunicata con trasparenza dal comune che ha dichiarato “di aver colto l’occasione” del malfunzionamento della piattaforma Tuttogare che aveva portato alla sospensione – “per effettuare alcune modifiche”. La polizza fidejussioria, prima calcolata sull’1% dell’intero lotto (i lotti in tutto erano due) è ora diventata dell’1% “sull’importo massimo del contratto stipulabile”.

Inoltre “relativamente al criterio premiante della distanza da Muratella (dov’è ubicato il canile comunale ndr) , già presente nel precedente bando, è stato implementato il relativo punteggio definendo meglio gli ambiti territoriali per l'attribuzione del punteggio stesso sulla base dell'ubicazione della strutture”. Inoltre “è stato dato maggiore peso all'incidenza dell'offerta tecnica rispetto a quella economica, fissando in 90/100 il peso dell'offerta tecnica ed in 10/100 quello dell’offerta economica”.

Le critiche recepite

“Le parziali modifiche introdotte il 26 giugno nel bando di gara, dimostrano che avevamo ragione nel segnalare, con comunicati e una petizione che ha superato le 1300 firme, la inadeguatezza della prima versione del bando - così Simonetta Novi, consigliera VIII Municipio ed animalista storica romana - Ora è stata data la giusta premialità alle strutture più vicine a Roma e raggiungibili con i mezzi pubblici, e chiarito che il cibo anche se derivante da eccedenze alimentari deve rispondere a parametri certi e deve essere adatto al consumo animale; è stato dato il giusto risalto alle adozioni e alla presenza oraria dei volontari nelle strutture e la fidejussione calcolata in percentuale sull'intero valore del lotto è scesa all'1% del massimo contratto stipulabile, rendendo così possibile la partecipazione anche delle organizzazioni di volontariato".

C'è un'altra richiesta di modifica che non è stata colta dall'amministrazione. "Spiace che sia rimasto il tetto massimo di animali ospitabili (140), quando i funzionari dell'Ufficio Tutela Animale comunale sanno benissimo che ci sono ottime strutture, convenzionate da anni, che ospitano un numero maggiore di animali - ha commentato Novi - Mi auguro che a nessuno venga in mente né di trasferire animali da una struttura ad un'altra né di lasciarli nella struttura dove vivono senza copertura economica”. Gli animali, ha ricordato Novi “non sono pacchi postali”.