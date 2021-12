Muratella, il comune investe sul canile: “Confermati 3,5 milioni per i lavori”

Il rilancio del canile comunale della Muratella è un obiettivo dell’amministrazione Gualtieri. In commissione ambiente l’assessora Alfonsi ha definito quali sono le intenzioni del Campidoglio.

I fondi per il 2022

Per la titolare della delega all’ambiente quella di Muratella è proprio “un’emergenza”. Per questo, ha annunciato ai consiglieri intervenuti nella seduta online della commissione, svoltasi il 13 dicembre, che “abbiamo parlato con le associazioni e abbiamo lavorato su questa vicenda non solo nel breve ma anche nel lungo termine”. Per farlo, l’ex minisindaca del municipio centro, ha spiegato che sono già stati “messi in bilancio 350mila euro nel 2022 per fare la progettazione di tutto l'intervento”.

La riqualificazione prevista

Lo stanziamento per il prossimo anno si trova nel documento unico di programmazione, insieme ad un finanziamento ancor più consistente. E’ quello “per i lavori da fare nel 2023” per i quali, ha annunciato Alfonsi, sono stati “confermati 3,5 milioni di euro”. Non è però soltanto sul piano strutturale che l’amministrazione intende agire per affrontare “l’emergenza” del canile dove, attualmente, sono presenti centinaia di animali di proprietà di Roma Capitale.

Il coinvolgimento delle Asl

"Stiamo provando a fare un accordo con la Asl per affrontare la situazione problematica che abbiamo, ma non c'è assolutamente la volontà di passare tutto al volontariato- ha sottolineato Alfonsi- anzi: vogliamo risolvere un problema sanitario importante, riprofessionalizzando anche attraverso il Servizio veterinario della Asl. Siccome questo accordo con la Asl non avrà tempi brevissimi, nel frattempo abbiamo aperto una manifestazione di interesse per garantire in fase di transizione il miglior servizio possibile”. Per questo il Campidoglio ha avviato un’indagine di mercato che consenta d’individuare veterinari da destinare al canile della Muratella, ma anche a quello di Ponte Marconi ed all’Oasi felina di Porta portese.