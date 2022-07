Un nuovo veterinario per i canili comunali: "Si torna a un servizio di altissima qualità"

Un nuovo veterinario si occuperà dei cani di Muratella e ponte Marconi fino al prossimo 31 dicembre. Si infatti è concluso l'iter per l'individuazione della nuova figura che avrà compiti di organizzazione del servizio, di gestione del controllo e di vigilanza medico veterinaria degli animi presenti nelle strutture comunali.

Il ruolo è stato affidato dalla direzione benessere degli animali del dipartimento Tutela ambiente alla dottoressa Daniela Mignacca, che prende il posto del dimissionario Adriano Felli. "La dottoressa Mignacca, professionista di alta competenza è attualmente direttore sanitario della clinica veterinaria Roma Sud - spiega l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi - uno dei poli d'eccellenza dell'assistenza medico-veterinaria a Roma, molto stimata dalle associazioni animaliste della Capitale".

"Con la scelta fatta dal dipartimento, i nostri cani tornano ad avere un servizio di altissima qualità con una struttura all'avanguardia nella cura degli animali" prosegue Alfonsi. "Nei prossimi giorni incontrerò la dottoressa Mignacca, il gestore del Canile e le associazioni di volontari che lì operano. È necessario partire col piede giusto".

"Con l'affido del servizio veterinario chiudiamo una fase d'incertezza, l'ultima eredità della precedente amministrazione - commenta Giammarco Palmieri, presidente della commissione capitolina Ambiente - e ci prepariamo ad offrire ai nostri amici animali un servizio di qualità e stabile nel tempo". La Commissione ha infatti elaborato la proposta di linee guida per il bando triennale 2023-2025, che dovrebbe vedere la luce a breve. A Muratella, l'ultimo bando per l'affidamento risale al 2018 ed è in scadenza nell'anno in corso.