"Gualtieri chiarisca sulla gestione dei canili di Roma"

"Conoscere nel dettaglio i fatti accaduti a Rocky, sapere se è certo che il canile Muratella dalla chiusura quotidiana delle ore 19 e fino alla riapertura alle ore 7 è privo di un presidio medico veterinario o di una vigilanza, conoscere lo stato di avanzamento della situazione complessiva dei canili di competenza di Roma Capitale, in particolare modo circa l'assistenza veterinaria e i servizi correlati". Queste le istanze chiave dell'interrogazione depositata dal consigliere della Lega Fabrizio Santori, a quasi un mese dal decesso del cane Rocky nel canile di Muratella. Il quarto cane morto in un mese nella struttura. Un fatto che ha animato le proteste degli animalisti, convinti che per l'animale non sia stata seguita la corretta procedura di intervento medico.

La morte di Rocky

Il fatto risale al 22 maggio scorso. Il cane risultava affetto da crisi epilettiche e da tempo sottoposto a cure mediche. "Successivamente a un cambio di terapia la situazione clinica di Rocky sarebbe rapidamente peggiorata, fino a richiederne l'eutanasia. Di tale situazione critica risulterebbe essere stato attenzione in data 19 maggio sia dil dipartimento competente che il veterinario. Privo di interventi fino alla mattina successiva, il 20 maggio i gestori del canile hanno deciso di ricoverarlo in una clinica privata, date le gravi condizioni", si legge nella ricostruzione dei fatti interna al documento.

L'ipotesi posta dal consigliere è che un cambio di terapia (confermato dalla cartella clinica che RomaToday ha visionato) possa aver influito sul peggioramento delle condizioni di salute del cane. A sostenere la stessa battaglia per Rocky chiedendo di far luce sull'assistenza sanitaria ricevuta, anche le principali associazioni animaliste del territorio, Lav, Amant, Enpa, Io Libero, Lega nazionale per la difesa del cane, e i consiglieri della lista Calenda Flavia De Gregorio, comunale, Simonetta Novi, del municipio VIII, e il grillino Daniele Diaco, in piazza per manifestare a pochi giorni dalla morte dell'animale.

Il bando per Muratella

In generale, l'episodio vuole essere il punto di partenza per approfondire lo stato dell'arte dei canili di Roma. A Muratella, l'ultimo bando per l'affidamento risale al 2018 ed è in scadenza nell'anno in corso. Sempre nell'interrogazione depositata dalla Lega la richiesta diretta al sindaco, "se rispetto al futuro bando è intenzione di questa amministrazione procedere con estrema oculatezza nell'individuazione dell'affidatario, dando priorità al possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, oltre che all'esperienza nel settore".