Canile comunale, il Campidoglio firma il progetto di riqualificazione: arriva anche l'ospedale veterinario

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha incassato il via libera della giunta Gualtieri. Per il canile comunale della Muratella il Campidoglio è pronto a spendere 5 milioni e 678mila euro. L’investimento serve ad ampliare il numero di cucce destinate ad accogliere i cani ed anche alla realizzazione dell’ospedale veterinario pubblico di cui si parla da anni e del quale, finora, la struttura era sprovvista. L’amministrazione ha previsto d’intervenire anche sulle strutture esistenti, al fine di riqualificarle.

Come sarà potenziato il canile

Il canile della Muratella, nato da un progetto del 1997, attualmente è costituito da un corpo centrale che si sviluppa su tre livelli, di cui uno seminterrato, e da tre corpi indipendenti che sono destinati ai canili. L’area individuata dal progetto per ospitare un numero maggiore di cani si sviluppa su circa 1,3 ettari, sul lato ovest del canile. Il progetto prevede di realizzare nuovi coperti di fabbrica, in cui accogliere un numero di “ospiti” che sia superiore di almeno 90 unità rispetto alla capienza attuale. Ad oggi, nel canile, sono presenti quasi 500 esemplari.

Nell’area di 1,3 ettari verrà realizzato anche uno spazio coperto, di circa 120 metri quadrati, che sarà destinato allo “sgambamento”. Le risorse a disposizione verranno impiegate anche per garantire interventi di efficientamento energetico, la sistemazione ed il potenziamento dell’impianto d’illuminazione, la messa a dimora di arbusti ed alberi con cui riuscire a garantire degli spazi esterni più ombreggiati.

L'ospedale veterinario di Muratella

Il progetto prevede ovviamente anche un investimento per l’ospedale veterinario pubblico. Verrà realizzato al primo piano dell’edificio centrale in uno spazio, di circa 650 metri quadrati, che non è attualmente destinato a nessuna funzione. Resterà in funzione tutta la settimana, di giorno e di notte, e garantirà un servizio di pronto soccorso dotato di un’infermeria. Nello stesso edificio sarà attivata anche una sala lavaggio.

Con questi investimenti l’amministrazione intende quindi potenziare una delle due strutture comunali dove, i romani, possono andare ad incontrare un “quadrupede” che attende di essere adottato. Nel 2023, è stato ricordato dall’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi durante il “jingle pet”, sono state 800 le famiglie che hanno varcato i cancelli della Muratella e di Ponte Marconi, uscendone con un nuovo amico a quattro zampe. “L’appello alle romane e ai romani – ha commentato l’assessora Alfonsi – è di allargare le loro famiglie e il loro cuore, venendo nelle nostre strutture” che, nel caso della Muratella, sarà presto anche più accogliente.