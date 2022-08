Elezioni, chi corre per il centrodestra a Roma

Fratelli d'Italia, che detiene buona parte dei collegi nel Lazio, da sempre sua roccaforte elettorale, dovrebbe confermare i big uscenti ma non mancano possibili new entry. Mentre alla Lega andranno cinque uninominali già stabiliti. Entro le 20 di questa sera avremo l'ufficialità, con il deposito delle liste che contengono tutti i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Intanto, tra ipotesi e volti già confermati dai vertici, si può tracciare per il centrodestra una prima rosa di quelli che saranno i nomi principali in corsa alle prossime urne. Con i meloniani forti di una leader già data per vincente nei sondaggi e i salviniani preoccupati di un flop (anticipato dai pessimi risultati delle ultime amministrative dove a Roma la lega ha sfiorato il 6%), che potrebbe sbloccare per ben pochi seggi per chi è in lista nei plurinominali.

Fratelli d'Italia

Per gli uninominali (nove in totale nella provincia di Roma secondo l'ultima ripartizione effettuata a seguito del taglio del parlamentari), Giorgia Meloni confermerà i deputati uscenti Francesco Lollobrigida, Fabio Rampelli (con ogni probabilità per il Roma 3 del collegio Lazio 1 alla Camera, che comprende i territori dei municipio V e VI), Marco Silvestroni e Paolo Trancassini. Maria Teresa Bellucci, sempre tra gli uscenti, dovrebbe essere candidata nel collegio Roma 4 (Ciampino e municipi VII e VIII). Mentre sempre alla Camera, sarebbe in pole per il Roma 5 (municipi IX e X più Pomezia) l'ex centrista Luciano Ciocchetti. Si fa il nome anche della consigliera Chiara Colosimo, sempre tra gli uninominali alla Camera, di Alessandro Palombi, consigliere della Città metropolitana e tra le ipotesi per il Senato quello dell'ex parlamentare Andrea Augello. Dovrebbe tentare il salto in parlamento anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Andrea De Priamo, con un posto nel plurinominale al Senato.

Lega e Forza Italia

Forza Italia darà spazio a Maurizio Gasparri (Senato) e Paolo Barelli (in un listino plurinominale come capolista). Alla Lega invece andranno tre uninominali alla Camera e uno al Senato. Simonetta Matone, ex magistrato oggi capogruppo in Consiglio comunale, sarà candidata nel collegio 2 del Lazio 1 (municipi III e IV), il sottosegretario al ministero dell'Economia Federico Freni nel collegio Roma 7 (municipio XIII, XIV, XV). L'ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani correrà per il collegio uninominale 5 della circoscrizione Lazio 2. Mentre Claudio Durigon, braccio destro di Matteo Salvini nel Lazio, nella sua Viterbo, sempre per la Camera. E ancora per Montecitorio, troveremo il nome di Matone anche come capolista in uno dei tre collegi plurinominali, insieme ad Antonio Angelucci e Umberto Fusco. Per quanto riguarda il Senato invece Giulia Bongiorno sarà candidata in uno degli uninomali e capolista in uno dei due plurinominali. L'altro posto, come capolista sempre al Senato, andrà a Durigon.

La polemica su Durigon

Una candidatura quest'ultima che ha sollevato forti polemiche dal partito democratico. Ad attaccare per primo Andrea Casu, segretario del Pd Roma. "La Lega è pronta a candidare a Viterbo Claudio Durigon, potente ras salviniano nel Lazio, che appena un anno fa voleva intitolare il Parco di Latina ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce". A fargli eco il senatore Bruno Astorre, segretario regionale dei democratici. "Evidentemente la Lega sente la necessità di garantire un posto sicuro ai nostalgici del ventennio", attacca. Piccata la reazione del Carroccio, che replica attraverso l'account ufficiale Lega - Salvini premier: "Pd contro Durigon: non gli perdona di aver picconato la legge Fornero. Visti i galantuomini di Letta a Roma, speriamo che non arrivino minacce di morte…".