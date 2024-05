Via Litoranea off limits per gli autobus. Ai "Cancelli" si arriva solo in auto

Niente autobus per arrivare ai “Cancelli”. Pochi cittadini si sono accorti di questo problema perché, il maltempo degli ultimi giorni, ha reso le “spiagge di Roma” poco appetibili. La brutta sorpresa però è dietro l’angolo perché, da alcuni giorni, il servizio di trasporto pubblico sulla Litoranea è stato sospeso.

La linea sospesa

Solitamente, chi vuole raggiungere i “Cancelli” puntando sulla mobilità pubblica, può fare affidamento alla linea 07. Parte da piazzale Vespucci e quindi dalla stazione Cristoforo Colombo della Roma Lido, percorre la Litoranea fino a raggiungere il confine con il comune di Pomezia. Dalla seconda metà di aprile questo servizio è stato prima limitato e, poi, del tutto sospeso. Cos’è successo?

Il divieto partito dall'ex Provincia

“Il 18 aprile la Città Metropolitana, con un’apposita ordinanza, ha interdetto il tratto stradale compreso tra il km 10,910 ed 11,240 per non meglio definiti problemi strutturali – ha spiegato il presidente della commissione mobilità del municipio X Leonardo Di Matteo – quel divieto è stato imposto ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate e quindi anche agli autobus”. Quell’ordinanza ha portato per qualche giorno a rimodulare il percorso della linea 07, fino all’ex Dazio e quindi all’incrocio con via di Castel Porziano. Poi il servizio è stato del tutto sospeso.

“Il 30 aprile – ha spiegato Di Matteo – con il presidente Mario Falconi abbiamo scritto alla Città Metropolitana ed a tutti gli organi competenti segnalando la pericolosità del servizio che era stato appena rimodulato. Le persone, scendendo all’altezza dell’ex Dazio, avrebbero proseguito a piedi in direzione dei Cancelli, in una strada priva di marciapiedi. Troppo pericoloso, meglio sospendere il servizio.

L'urgente richiesta di un confronto

Dal municipio non è arrivata solo la richiesta di sospendere tutte le corse dello 07. “In quella stessa lettera – ha chiarito il presidente della commissione mobilità – abbiamo chiesto di convocare urgentemente un tavolo tecnico, per risolvere con al più presto questo problema”. Circostanza confermata dall'ex Provincia di Roma. “Sulla questione dell'interdizione ai mezzi pesanti – hanno fatto sapere dalla Città Metropolitana – siamo pronti ad attivare un tavolo interistituzionale con il municipio X e l'Atac”. Perché la stagione balneare è ormai iniziata e occorre garantire l’accesso ai “Cancelli” e quindi alle dune di Castel Porziano, anche a chi non dispone di un mezzo di trasporto privato.