Viale Pretoriano, arriva la cancellata anti-tendopoli

Non ci vorrà ancora molto: nei prossimi mesi verrà prolungata la cancellata a "protezione" dei giardini di viale Pretoriano. I continui sgomberi della tendopoli che si alimenta periodicamente dovrebbero diventare un ricordo. Almeno in quella zona.

Una cancellata a viale Pretoriano

A breve la Sovrintendenza Capitolina e l'assessorato ai lavori pubblici del I municipio concluderanno il progetto per la nuova cancellata. Una sinergia che viene confermata dal Campidoglio e che, in quanto tale, scongiurerà ogni intoppo dovuto a prescrizioni e veti da parte dell'ente che si occupa di tutelare i beni archeologici romani. D'altronde si tratta di "ingabbiare" le Mura Aureliane. Il tratto è quello che va da poco dopo l'incrocio con via Gobetti fino a piazzale Sisto V/via dei Ramni.

La tendopoli dei disperati

Come scrivevamo ad aprile, la soluzione della cancellata è considerato il primo step per mettere fine alla comparsa di tende e giacigli di fortuna nei giardini di viale Pretoriano, nel quadrante tra San Lorenzo, Sapienza, il Policlinico Umberto I e la stazione Termini. Ormai da oltre due anni trovano riparo in quegli spazi decine di persone senza dimora, per lo più migranti in attesa di vedersi accettata la richiesta d'asilo o in fuga dai centri di accoglienza straordinaria della Prefettura. Per chi è costretto a camminare nel contro viale, tra la strada e i giardini, si tratta di imbattersi in decine di tende. In una di queste è stato trovato l'uomo che il 23 giugno aggredì con un taglierino, a scopo di rapina, una ragazza bielorussa in via dei Tizii a San Lorenzo. Sarà anche per questo che durante un recente meeting sulla sicurezza nel quadrante Termini-Esquilino, lo stesso Roberto Gualtieri ha sollecitato per l'installazione della cancellata.

"Situazione drammatica"

Il fenomeno, però, non scomparirà. Anche dopo la cancellata, fortemente voluta dal I municipio, il problema si sposterà altrove. La vicinanza della stazione, della mensa Caritas e dello sportello dell'associazione "Binario 95" fanno sì che i disperati cerchino di restare in zone vicine a servizi utili alla sopravvivenza. E piazzare una cancellata servirà esclusivamente a tutelare un pezzo di verde e di Roma antica, non farà scomparire il fenomeno: "La situazione dell'accoglienza è drammatica - conferma Alice Basiglini di Baobab Experience, che si sofferma sul tema dei richiedenti asilo -. Ci solo liste d'attesa infinite. Ai richiedenti asilo vengono continuamente rinviati gli appuntamenti per l'accoglienza: sei, sette, otto rinvii. Le persone si presentano all'ufficio immigrazione di Via Patini per ricevere l'ennesimo nuovo appuntamento. Ogni nuovo appuntamento significa altri giorni in strada, senza un riparo per la notte e senza la possibilità di vivere una vita dignitosa. La risposta ufficiale è che i CAS siano pieni, ma si tratta di una mezza verità".

Le sistemazioni che non ci sono

"La precedenza data ai profughi di origine ucraina ha saturato in parte il sistema - prosegue Basiglini - ma è vero anche che posti disponibili ci sono, ma l'organizzazione interna al sistema è pessima. Del resto, tutto ciò che si può fare contro questa cattiva pratica è presentare ricorso al Tar, ricorso che il più delle volte si vince e che esita in una pronuncia scontata quanto inutile: il giudice che chiede alla Questura (per conto della Prefettura) di identificare soluzioni alloggiative e la Questura che semplicemente non lo fa"