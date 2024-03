Ripascimento canale dei Pescatori: iniziati i lavori contro l’erosione della spiaggia

Due settimane per riportare il Canale dei Pescatori ad una piena efficienza e, quindi, per renderlo perfettamente navigabile. Sono cominciati il 6 marzo i lavori che il comune di Roma ha avviato sul corso d’acqua che sfocia sulla costa lidense. Un cantiere che ha il costo di 30mila euro e che, per i prossimi quattordici giorni, viene eseguito dal dipartimento capitolino ai lavori pubblici.

Il problema delle mareggiate

L’intervento prevede il ripascimento della spiaggia erosa dalle mareggiate. Un problema che i balneari conoscono bene e segnalano da anni per le conseguenze che, soprattutto nella zona Levante di Ostia, ha sugli stabilimenti in loro concessione. Un problema che riguarda anche il Canale dei Pescatori. Oltre al ripascimento, in prossimità dello sbocco al mare, è prevista anche la pulizia del fondo dell’alveo. Operazione che dovrebbe consentire di ristabilirne la navigabilità.

L'intervento effettuato dal comune

“A causa delle mareggiate – ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini – si è creato un interrimento del canale di pescatori che ne ha compromesso il transito alle imbarcazioni. Inoltre, parte della spiaggia è stata erosa e il mare è arrivato a ridosso degli stabilimenti, compromettendo anche l’accesso alla spiaggia. Roma Capitale, per gli aspetti di stretta competenza, sta agendo nel più breve tempo possibile per ripristinare le condizioni di navigabilità e utilizzo del tratto costiero”.

Gli operai ed i mezzi impegnati nel Canale dei Pescatori, nelle prime giornate di lavoro si dedicheranno al livellamento dei cumuli di materiale per l’accrescimento del volume del tratto di spiaggia e assicurare la stabilità della costa, bilanciando gli effetti dell’erosione. Al termine di questa fase inizierà il dragaggio del canale.