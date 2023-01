Campo rom via Candoni: più telecamere e trasferimenti per mettere fine alle sassaiole

Le sassaiole contro le vetture Atac e il danneggiamento dei mezzi nel deposito di via Candoni, a due passi dal campo rom più popoloso di Roma (quasi 800 persone) secondo recenti censimenti, stanno spingendo l'amministrazione Gualtieri a prendere decisioni immediate. Nel pomeriggio di martedì 17 gennaio ci sarà un incontro interassessorile tra Eugenio Patané (mobilità e trasporti), Barbara Funari (sociale e salute) e Monica Lucarelli (sicurezza), convocato da quest'ultima al fine di poter portare in Prefettura alcune indicazioni precise.

Sassaiole e atti vandalici a via Luigi Candoni

L'ultimo atto vandalico che si è verificato a danno di ben 7 vetture Atac, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, ha innescato una febbrile ricerca della soluzione per quanto riguarda la gestione della sicurezza dentro e fuori dal campo rom di via Candoni, alla Magliana. L'assessore alla mobilità e ai trasporti, Eugenio Patané, non ha fatto sconti: "Diverse persone che vivono nel campo hanno dimostrato più volte di non essere civili. Va delocalizzato". La frase ha scatenato la reazione di Arci Solidarietà, che dal 1990 al 2015 si è occupata quotidianamente di progetti di inclusione e da agosto 2022 è capofila di un progetto all'interno di via Candoni per il superamento del campo: "Le parole dell'assessore sono l'anticamera del razzismo", aveva scritto la onlus.

Patané vuole delocalizzare il campo rom, ma non è in agenda

Di delocalizzazione, però, non sembra se ne possa parlare a breve termine. Anche perché lo scorso aprile è iniziato un tavolo di coprogettazione e coprogrammazione, guidato dal dipartimento politiche sociali di Roma Capitale e fortemente voluto dall'assessora Barbara Funari, per arrivare alla creazione di un piano di superamento dei campi ancora esistenti. Un piano che in teoria dovrebbe arrivare entro la fine del mese di gennaio, anche se potrebbe slittare oltre. In ogni caso spostare altrove le quasi 800 persone rom, sinti e caminanti della Magliana non rientra nelle priorità dell'assessorato alle politiche sociali e non sembra nemmeno nell'agenda dell'assessora Monica Lucarelli, delegata alla sicurezza.

La proposta al prefetto: trasferire alcune famiglie a Castel Romano

C'è però un'altra possibilità sul tavolo: ridurre il numero di abitanti del campo di via Candoni. La baraccopoli, che già al tempo era popolata da oltre 600 persone, nel 2010 venne gravata di ulteriori 96 persone - tutti rom bosniaci - provenienti dalla storica demolizione e chiusura del campo del Casilino 900. Nonostante i diversi progetti succedutisi per la riduzione della popolazione e la chiusura - gli ultimi due (ad agosto 2021 con Virginia Raggi e ad agosto 2022 con Roberto Gualtieri) finanziati con oltre 1 milione di euro - il campo è ancora lì. Adesso un'operazione simile potrebbe essere sottoposta all'attenzione del prefetto Bruno Frattasi dall'assessora Monica Lucarelli: portare una parte degli abitanti altrove, per esempio a Castel Romano.

Il campo di Castel Romano avrebbe dovuto chiudere a novembre 2022

Un campo che avrebbe dovuto chiudere definitivamente a novembre 2022, ma per il quale ad agosto scorso è stato pubblicato un bando per l'installazione di un sistema di depurazione, da gestire per 16 mesi. A marzo 2022 l'amministrazione comunale ha affidato, spendendo 350.000 euro, il servizio di sgombero delle 128 famiglie rom che vivono a Castel Romano, un totale di circa 600 persone minori inclusi, con conseguente ricollocazione in "valide alternative abitative". Tra agosto 2020 e marzo 2021 l'ex Sindaca aveva portato alla chiusura dell'area F del campo. Ma le esigenze di sicurezza sono molto alte in quell'area. E la spesa per provare a tutelare automobilisti, passanti e soprattutto personale Atac è alta, considerando che ogni giorno si alternano quattro squadre composte ognuna da 3 agenti della polizia locale di Roma Capitale per il presidio fisso e una pattuglia che controlla la zona costantemente.

Più telecamere intorno al campo di via Candoni

Nel frattempo saranno intensificate le telecamere intorno al campo. Ci sono infatti dei "punti ciechi" sul perimetro di via Candoni. Tutti mappati, dopo che in estate è stata bonificata l'area a ridosso del Tevere "spesso usata come rifugio e nascondiglio per poi aggredire gli autisti Atac" fanno sapere dal Campidoglio.

"Perché il campo è ancora aperto nonostante i soldi spesi?"

"L’insediamento di Candoni - commenta Carlo Stasolla dell'associazione 21 Luglio - a fronte delle ingenti risorse elargite dal Comune sia nel 2021 sia nel 2022, a marzo 2023 dovrebbe essere completamente superato. Stupisce, invece, come questo non sia ancora avvenuto e non siano state messe in campo le azioni giuste per riuscirci".