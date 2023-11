Campi rom verso la chiusura, si parte da Lombroso. C'è il progetto definitivo

Si parte dal "villaggio" di Cesare Lombroso, sul territorio del municipio XIV. Sarà il primo test del piano, licenziato dal sindaco Gualtieri e dell'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, per la chiusura dei campi rom della Capitale. Di ieri l'approvazione del progetto definitivo, con importo stanziato pari a 900mila euro in totale, 500 per le azioni di accompagnamento e inclusione, 400 per quelle legate alla ricerca di un alloggio alternativo alle baracche.

Le prime includono, come stabilito dal piano generale, interventi di aiuto alle famiglie per la regolarizzazione dei documenti, per l'accesso ai servizi sociosanitari e ricerca di lavoro con appositi corsi di formazione, l'accesso alla scuola per i minori e campagne per la diffusione dell'antiziganismo. Le seconda, da attuare con l'altra metà dei fondi servirà a "garantire il diritto all'abitare", come riportato nel piano, "con soluzioni abitative diversificate, garantendo il mantenimento delle reti sociali già esistenti".

Dunque si immagina un "ventaglio di soluzioni, individuate e condivise con i destinatari, in grado di rispondere ai bisogni diversificati dei nuclei familiari, salvaguardandone l'unità familiare con interventi che puntino a una dislocazione territoriale diffusa". Da esperimenti di co-housing alle case popolari. Del progetto si occuperà la rete temporanea d'impresa (rti) avente come capofila Programma Integra SCS e come partecipanti, Intersos Lab srl Impresa sociale e Folias Societa? cooperativa sociale.

Lo status quo

A oggi i rom presenti nei sei villaggi attrezzati rimasti in città, secondo dati forniti da Roma Capitale all'interno del piano, sono 2.261, divisi tra il campo di Candoni (669 persone), nel municipio XI, Castel Romano (439), Salviati (427), in V municipio, Salone (350), in VI municipio, Gordiani (228), in V municipio e Cesare Lombroso (148), in municipio XIV. Il primo su cui si è deciso di lavorare già entro la fine dell'anno, in parallelo con la riqualificazione con fondi Pnrr del contiguo complesso di Santa Maria della Pietà.

Il budget disponibile per la chiusura di tutti e sei i campi rimasti ammonta a 12,9 milioni di euro, per la maggior parte fondi europei, tranne che per 500mila euro di Piani Urbani Integrati vincolati per il campo di Lombroso. Il target, al 2026, è far uscire dai campi il 60% dei nuclei familiari. A piano ultimato seguirà una valutazione dei risultati ottenuti e la programmazione di una nuova tranche di interventi per la finestra 2027-2030.