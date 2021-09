La Barbuta, Raggi firma l’ordinanza di sgombero per il campo rom

Il campo rom ‘La Barbuta’ verso lo sgombero. A deciderlo è la sindaca Virginia Raggi firmando l’ordinanza nella giornata di sabato 4 settembre. “Affinché vengano ripristinate le condizioni ambientali, igienico sanitarie a tutela della salute pubblica” hanno spiegato dal Campidoglio.

A marzo di quest’anno, le ruspe sono arrivate all’area F di Castel Romano, lungo la via Pontina, con un centinaio di uomini della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento dello sgombero, presenti nell’area una trentina di persone. Agli inizi di luglio, invece, è stata sgomberata la baraccopoli La Monachina. Cinquanta agenti hanno allontanato una decina di persone rimaste all’interno del campo rom.

“Ulteriore importante obiettivo raggiunto nel percorso di superamento e chiusura campi rom presenti a Roma” aveva commentato la sindaca nelle ore successive lo sgombero. Ad agosto dello scorso anno, sono state demolite le baracche del campo in via del Foro Italico. Il mese successivo, 27 moduli abitativi sono stati rasi al suolo presso il campo ‘La Barbuta’ dando avvio alle operazioni che si concluderanno entro il prossimo mese con lo sgombero dell’area.

“È stata registrata inoltre una diminuzione delle presenze del 41,1% nei campi autorizzati e del 34,9% in situazioni abusive o non regolari –hanno spiegato dal Campidoglio - Nel campo rom “La Barbuta”, in particolare, dal 2017 a oggi le presenze sono diminuite del 65%. Circa i due terzi delle persone che oggi si trovano ancora all’interno dell'insediamento, al termine di un progetto sociale interamente finanziato con fondi europei durato tre anni e curato da Croce Rossa Italiana, hanno firmato il Patto di solidarietà con il Comune di Roma e saranno dunque coinvolti, come previsto, in progetti di cohousing. Con questa ordinanza si procederà ora allo sgombero dei restanti e al reinserimento dei fragili in strutture adeguate”.