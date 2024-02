Il campo largo torna di moda anche nel Lazio. Per Pd e M5S c'è un futuro insieme, aspettando Calenda

In Sardegna l'alleanza tra Pd e M5S ha portato alla vittoria di Alessandra Todde, ex sottosegretaria del governo Conte II e viceministro con Draghi. Un successo politico sofferto, che ha fatto tornare i dem al primo posto nell'isola, rafforzato la leadership della segretaria Elly Schlein e incredibilmente risvegliato la voglia di campo largo anche dalle nostre parti. A Roma e nel Lazio ora c'è più di qualcuno che, ripensando alle scelte fatte a fine 2022 in preparazione delle elezioni regionali, sta pensando: "Se ci avessimo creduto di più...".

Il campo largo che non c'era

Se ci avessero creduto di più, nel Pd e nel M5S, forse oggi le poltrone importanti alla Pisana le avrebbero loro. Non Fratelli d'Italia. Tra i dem a dare voce all'importanza del campo largo c'erano il compianto segretario regionale Bruno Astorre e quello attuale, Daniele Leodori. Alessio D'Amato, candidato presidente e oggi in pole position per una candidatura europea con Azione di Calenda, non ne volle proprio sapere. Numerose le stoccate a quelli che, alla Pisana, erano alleati di governo. E così, alla fine, con un blitz della segreteria nazionale allora guidata da Enrico Letta, quella regionale si decise a dare l'ok alla candidatura di D'Amato, mollando i Cinquestelle e l'idea alternativa di fare le primarie. Certo anche Giuseppe Conte non diede una mano, scoprendosi estremamente rigido nei confronti delle scelte di Roma in tema di rifiuti (termovalorizzatore), pur sapendo che a livello regionale Zingaretti aveva fatto scelte opposte a quelle successive di Gualtieri. Per mesi l'ex presidente del Consiglio, che contribuì a far cadere il governo Draghi nell'estate 2022, ha voluto dettare le condizioni al possibile alleato di coalizione nelle dichiarazioni pubbliche, ma trattando con il Pd (in particolare Francesco Boccia) nel privato. Arrivando alla fine, agli inizi di novembre 2022, a strappare definitivamente. Insomma, un pastrocchio fenomenale del quale ha goduto Giorgia Meloni, piazzando Francesco Rocca e facendo contenti 22 dei suoi, eletti in consiglio.

Il futuro dell'alleanza nel Lazio

Oggi, all'indomani della soffertissima vittoria in terra sarda, i social e le agenzie ci rappresentano quello che potrebbe essere da qui al prossimo futuro. Magari alle prossime amministrative capitoline, sicuramente in occasione delle Regionali del 2028. Un'alleanza che, a leggere le parole della consigliera regionale Pd Eleonora Mattia, affidate all'Huffington Post, sembra sia già in una fase di rodaggio: "In Regione Lazio, per esempio, è già in atto un laboratorio per il campo largo di centro sinistra e di genere - scrive sull'Huffington Post la consigliera dem -: diverse le battaglie che in Consiglio regionale abbiamo finora portato avanti, congiuntamente, assieme alle colleghe e ai colleghi delle altre forze d’opposizione contro le misure della Giunta Rocca di destra: dai tagli per le politiche per le donne e pari opportunità nel bilancio regionale al dimensionamento scolastico". Anche dagli ex di Base Riformista, corrente che al congresso nazionale appoggiò Stefano Bonaccini e in fase di trattativa pre-Regionali spingeva per D'Amato e per l'alleanza con Calenda, si apre ad un campo largo più ampio possibile. Lo si capisce dalle celebrazioni di Patrizia Prestipino e Augusto Gregori su Facebook, rispettivamente consulente di Gualtieri in Città Metropolitana (e neo garante degli animali) e vicepresidente del IX municipio. Ma anche dai festeggiamenti del segretario del Pd Roma, Enzo Foschi (che utilizza la sua amata Roma per celebrare il felice connubio tra giallo e rosso, in politica come nel calcio) e della presidente del partito romano e vicinissima a Claudio Mancini, Giulia Tempesta.

I "guru" del Pd benedicono il campo largo

Claudio Mancini, deputato e tesoriere Pd, costruttore della vittoria di Gualtieri, utilizza il successo in Sardegna per far capire che "in campo vanno messe tutte le forze migliori, senza calcoli di bottega. Il sasso della Sardegna può diventare valanga. Merito di chi ha combattuto sul campo e dei vertici nazionali del Pd, dei Cinquestelle e dell'Alleanza Verdi-Sinistra che hanno sostenuto la coalizione regionale con la giusta misura". Anche Goffredo Bettini, guru del centrosinistra romano e non solo, benedice pubblicamente l'alleanza: "La vittoria del centrosinistra in Sardegna e il risultato del Pd, primo partito, hanno un grande rilievo politico, anche in riferimento alla tenuta dell'attuale governo. Consolida una ripresa e apre a ulteriori speranze. È merito delle compagne e dei compagni sardi, del loro gruppo dirigente, della spinta che la segretaria Elly Schlein ha dato alla nostra battaglia. È grandemente merito anche della coalizione unitaria". Un messaggio a chi ha orecchie per sentire, ma anche ai possibili alleati futuri, i Cinquestelle. Se piazzano per la prima volta un governatore, lo devono anche e soprattutto al Pd e a quella sinistra che ha ripreso quota nell'isola. Quota che il M5S, invece, in Sardegna ha perso: due anni fa alle Politiche i grillini ottennero il 22%, adesso chiusono sotto l'8%, con il Pd al 13,8%.

Il Calenda "bastonato"

Adesso anche Carlo Calenda, dopo il risultato non lusinghiero di Renato Soru appoggiato da Azione e +Europa, forse ha capito che stare da soli non paga per niente: "Le elezioni regionali si confermano insormontabili, dato il sistema elettorale ad un turno secco e la scarsa partecipazione che marginalizza il voto d'opinione, per le forze e i candidati che stanno fuori dai due poli di destra e di sinistra. Ne terremo conto". Anche allle regionali del Lazio i suoi candidati hanno fatto male (eletti Marietta Tidei e Luciano Nobili, renziani di Italia Viva), il candidato presidente D'Amato, voluto da Calenda, è stato sconfitto senza avere mai davvero grandi possibilità. Data l'apparentemente insanabile rottura con Matteo Renzi, Azione forse si muoverà rivolgendo nuovamente lo sguardo verso sinistra, accettando di dividere lo spogliatoio anche con Giuseppe Conte e con i suoi luogotenenti laziali e romani.

La rivincita di Leodori

In fin dei conti, la vittoria del campo largo in Sardegna e il ritorno a una possibile alleanza nel Lazio è anche una rivincita di Daniele Leodori, segretario del Pd Lazio, che da vicepresidente della Regione costruì l'ingresso del Movimento in giunta e spinse fino all'ultimo perché si trovasse un candidato alternativo a D'Amato, he potesse reggere l'urto della destra. Addirittura si fece da parte, chiedendo al M5S di proporre un nome civico super partes che potesse andare bene a tutti, inutilmente. "Se siamo uniti possiamo battere la destra - ha detto Leodori in queste ore - . Questo è il dato più importante. Con un progetto solido e una candidatura credibile possiamo essere competitivi ovunque. E lo saremmo stati anche nel Lazio, dove invece è stato scelto di presentarsi da sconfitti. Ora il percorso da seguire è chiaro e sarebbe delittuoso ricadere negli errori del passato. Il centrosinistra unito è l'unica alternativa a questo governo. E di questa coalizione il Partito Democratico si conferma determinante".