Sì al Campo largo, ma senza inceneritore a Roma: la Sinistra sposa Conte e media per la pace con il Pd

“Non siamo disponibili a riprodurre schemi che hanno fatto vincere le destre alle elezioni politiche. Lavoreremo per un dialogo da cui costruire la massima convergenza possibile delle forze alternative alla destra. Vogliamo assumere la funzione di costruttori di ponti”. Lo hanno detto i deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni questa mattina in una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Così i leader dell’alleanza Verdi e Sinistra italiana lanciano un appello a tutte le forze di sinistra, in vista delle prossime elezioni regionali nel Lazio. primo vero appuntamento elettorale dopo la vittoria del centrodestra alle politiche di settembre. I due interlocutori principali sono naturalmente il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, con i quali la sinistra è convinta di poter fare da apripista per un'alleanza costruita su determinati punti programmatici.

Il Lazio, secondo l'ottimismo della sinistra extra Pd, può diventare laboratorio di una nuova operazione di campo largo. Quella su cui aveva fallito Enrico Letta a livello nazionale, diventa ora lo schema ideale per vincere le elezioni nel Lazio. E il terzo polo? Bonelli ha specificato: “Il problema è di Calenda. Per noi contano i programmi e i temi su cui si sta lavorando”. Dunque la porta non è chiusa neppure per Azione e Italia Viva, purché ci sia condivisione di intenti su temi programmatici.

I due deputati sono convinti che il fuoco capace di sciogliere il gelo fra Pd e M5s saranno le proposte, soprattutto su ecologia e per un sistema alternativo di smaltimento dei rifiuti nella Regione. "Noi siamo contrari - ribadisce Bonelli - a una tecnologia assolutamente superata e da questo punto di vista dobbiamo lavorare affinché le nuove tecnologie aiutino Roma ad uscire dall'emergenza rifiuti. È il momento della responsabilità, consapevoli che, chiunque non vorrà confrontarsi intorno a un obiettivo, e consegnerà la Regione alla destra, si assumerà una responsabilità molto grave”.

Sì alle condizioni di Conte

Il punto di partenza però è quanto detto da Giuseppe Conte, che ha detto chiaro e tondo “no” all’inceneritore a Roma. Conditio sine qua non anche per Verdi e Sinistra ma non sufficiente perché “è necessario introdurre elementi importanti come il consumo del suolo, la politica energetica che guardi a nuovi obiettivi climatici” ha specificato sempre Bonelli. Dunque è “no” secco all’inceneritore a Roma, che invece il sindaco Gualtieri anche ieri ha confermato. Se si va avanti su quello, Bonelli non ha dubbi: si spaccherebbe la maggioranza comunale in Campidoglio ma per scelta del Pd romano: “Noi siamo sempre stati contrari ma il punto è che l’inceneritore non c’era nel programma elettorale del centrosinistra”.

L’operazione del campo largo della sinistra per vincere il Lazio non è per niente scontata però. Sinistra e verdi potrebbero trovarsi di fronte a una scelta. Opzione che Bonelli e Fratoianni non prendono nemmeno in considerazione al momento. Ma è reale. Pd e M5s non sono mai stati così lontani. In quel caso che si fa? Si va con M5s o Pd? “Nulla è scontato da questo punto di vista – ha ribadito Bonelli – ma siamo fortemente determinati a dire chiaramente a Pd e M5s che è ora di cambiare passo”.