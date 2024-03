Un campo da calcio nel parco degli Acquedotti

Trasformare un polveroso rettangolo da gioco che è stato, per oltre 40 anni, teatro di infinite partite di pallone, in un vero e proprio campo da calcio.

Il campetto usato da generazioni di residenti

La proposta, dopo un passaggio in commissione politiche giovanili e in commissione urbanistica e verde, è approdata all’attenzione del consiglio municipale. L’area in questione si trova nel Parco degli Acquedotti e più precisamente tra le scuole di via Lemonia e l’acquedotto dell’acqua Felice. In quello spazio l’erba, calpestata da generazioni di residenti, non cresce più. Era quello un elemento che rendeva facilmente individuabile quel sito.

Le porte rimosse durante la pandemia

Un altro aspetto che contribuiva a rendere immediatamente riconoscibile il rettangolo da gioco, era la presenza di due porte. Sono rimaste a lungo ma con il Covid, per le restrizioni dettate dalla pandemia, sono state smantellate e mai più ripristinate. Oggi chi si cimenta ancora in qualche partita di pallone, deve ricorrere ai classici giubbetti gettati che, gettati a terra, simulano la presenza dei due pali. L’ente di prossimità, però, sta pensando di restituire nuova linfa a quel piccolo, informale, spazio sportivo.

Un presidio per il parco

“Stiamo promuovendo questa iniziativa perché crediamo che lo sport popolare e gratuito abbia la funzione di attenuare le diseguaglianze sociali. Oggi, per giocare a pallone, bisogna affittare un campo e spendere delle somme che non sempre sono alla portata. E lo stesso discorso vale per quanti, invece, vogliano iscriversi ad una scuola calcio – ha sottolineato il consigliere democratico del municipio VII Matteo Svolacchia – e poi c’è anche un altro aspetto da considerare: il presidio del territorio. La presenza di giovani finirebbe per garantirlo, contribuendo a migliorare la sicurezza dell’intero parco, teatro purtroppo di tristi notizie di cronaca ”.

Una richiesta che arriva dal territorio

Tante ragioni, quindi, per chiedere al presidente Francesco Laddaga d’impegnarsi nel chiedere, al Campidoglio, dei fondi. Sono quelli predisposti per l’iniziativa comunale “100 parchi”. Finanziamenti che, per i consiglieri, andrebbero impiegati per garantire un’infrastruttura sportiva di qualità: un campo regolamentare dove svolgere nuove appassionanti sfida di calcio. “In una delle commissioni che abbiamo fatto, ci è stato riferito che quel rettangolo è stato teatro di tante partite anche con Ninetto Davoli – ha dichiarato Svolacchia – ma anche a prescindere dal valore storico dello spazio, sono i residenti che ci stanno chiedendo di trasformare quello spazio, ormai privo anche delle porte, in un campo regolamentare”. Le commissioni che hanno affrontato la richiesta, l’hanno promossa all’unanimità. Al consiglio il compito di ratificarla ed al minisindaco quella di richiederne i necessari finanziamenti.