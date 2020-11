Europei di nuoto Roma 2022: dalla Regione 3,5 milioni di euro

La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi lo schema di protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Nuoto per l’organizzazione della 36esima edizione degli “European Aquatics Championship – Roma 2022”, campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato che si svolgeranno a Roma dall’11 al 21 agosto del 2022. Per l’occasione la Regione Lazio ha previsto lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per la realizzazione di un programma di iniziative e di manifestazioni di avvicinamento di carattere sportivo, didattico e sociale che coinvolgeranno cittadini, studenti delle scuole primarie e secondarie, associazioni di volontariato e società sportive per la migliore organizzazione dell’evento che si svolgeranno a partire dal 2020 e fino al 2022. Saranno realizzati anche interventi di miglioramento dell’ impiantistica sportiva.

Alla 36^ edizione degli “European Aquatics Campionship – Roma 2022” è prevista la partecipazione di oltre 1.500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni e squadre affiliate alla Federazione Europea.

La Regione Lazio ha voluto sostenere questo evento per la sua rilevanza nazionale e internazionale, riconoscendo la funzione centrale sociale dello sport quale strumento di aggregazione civile e di coesione, nonché volano di promozione del turismo e dell’economia del territorio, anche in un’ottica di rilancio e sostegno dei diversi settori penalizzati negli ultimi mesi dall’emergenza generata dal Covid 19. Un grande evento sportivo, dunque, che certamente avrà ampia visibilità nel panorama sportivo europeo e potrà essere strumento di promozione delle bellezze del Lazio, dei luoghi storici e del patrimonio naturalistico e dei prodotti locali enogastronomici.