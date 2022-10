L'ottobre caldo del Campidoglio tra "fronde" pubbliche e candidature in Regione

Un'assemblea pubblica, con una locandina condivisa decine di volte sui social, organizzata da cinque consiglieri comunali appartenenti ad aree differenti, avrebbe mandato in crisi il Campidoglio. C'è chi l'ha definita una fronda, perché negli interventi dei dem Yuri Trombetti, Antonio Stampete, Cristina Michetelli, Carla Fermariello e Antonella Melito sono stati recepiti malcelati attacchi all'amministrazione.

L'assemblea pubblica dei consiglieri dem recepita come una fronda

Una fronda alla luce del sole, quindi, davanti ad un pubblico vario - presenti anche la consigliera regionale Michela Di Biase - e organizzata non da un'unica corrente del Pd romano ma da almeno tre se non quattro aree, come quella di chi è più vicino all'ex deputato Umberto Marroni (Michetelli, anche se l'avvocata rifiuta ogni collocazione specifica), di chi fa riferimento all'assessore regionale Massimiliano Valeriani - ma anche ad Eugenio Patanè (Trombetti), poi AreaDem (Stampete) e un'Antonella Melito che al momento gode della vicinanza di Goffredo Bettini dopo essere stata nel gruppo di Base Riformista.

Una parte della maggioranza chiede una verifica del lavoro svolto

La richiesta di un check da parte della giunta e di maggiore ascolto nei confronti dei territori segue il dibattito post-sconfitta elettorale. L'analisi dello schiaffone preso da Giorgia Meloni e dai suoi alleati, anche nei quartieri popolari storicamente più a sinistra (vedi il Tufello nel III municipio), ha inevitabilmente coinvolto il governo cittadino, giunto a quasi un anno di vita. L'esigenza di una verifica del lavoro svolto dagli assessori (nonostante le smentite e la redistribuzione di alcune deleghe, i nomi di Funari e Lucarelli come i più in bilico restano) e un maggiore ascolto della maggioranza da parte del Sindaco sono argomenti sul tavolo.

"No dubbi sulla compattezza, criticare non è lesa maestà"

La compattezza, però, non viene messa in dubbio dai "cinque di piazza Bologna", ovvero le consigliere e i consiglieri riunitisi pubblicamente a largo dello Scautismo il 10 ottobre: "Al di là delle sfumature - scrive Michetelli - il gruppo capitolino del Pd è unito e trova sempre al suo interno sintesi e univocità di direzione. Una ricchezza che mettiamo a disposizione dell'amministrazione e della città. Soprattutto ascoltare i territori è un passo importante, per creare una rete con le amministrazioni municipali e per costruire una cinghia di trasmissione e di scambio tra il nostro lavoro e le esigenze dei cittadini". "Non c'e nessun fronda - aggiunge Trombetti, presidente della commissione Casa e Patrimonio - . Poi nel nostro partito sembra sempre lesa maestà se uno fa un'osservazione o una critica, anche costruttiva. Quello che ho detto alla riunione di maggioranza con il sindaco l'ho ridetta all'assemblea di lunedì e lo ripeto: non vogliamo e non abbiamo chiesto nessun rimpasto, considerato poi che non siamo noi consiglieri a dare la 'fiducia' agli assessori, ma li nomina Gualtieri. Quello che abbiamo detto quindi, è di fare un check su cosa funziona e cosa no". Voci ripetute negli ambienti Pd riferiscono di telefonate caldissime da parte del primo cittadino ai diretti interessati, dopo aver osservato con grande attenzione le foto dell'assemblea pubblicate sui social la sera stessa.

C'è chi pensa alla Regione: Battaglia unico nome (per ora)

Nel frattempo si lavora alle candidature regionali. Fino a fine agosto sembrava che i due nomi più caldi per provare il salto dal Campidoglio alla Pisana fossero quelli di Erica Battaglia e Valeria Baglio, ma da quello che è possibile apprendere in corsa sarebbe rimasta solo la prima, presidente della commissione cultura. Per lei è pronto un ticket elettorale confezionato da Matteo Orfini con Emiliano Minnucci, attuale consigliere regionale. Massimiliano Valeriani potrebbe correre da solo, ed è proprio per questo che sembra venir meno l'ipotesi che vedeva l'attuale capogruppo Pd in Campidoglio come sua alleata. Sta di fatto che la donna per far coppia con l'assessore a urbanistica, rifiuti e casa della Regione dovrebbe esprimerlo l'attuale assessore ai trasporti del comune, Eugenio Patanè. Già chiusa la partita nell'area che fa riferimento al segretario regionale dei dem Bruno Astorre: la capostaff di Michela Di Biase, Emanuela Droghei, correrà insieme al segretario provinciale Rocco Maugliani condividendo l'impegno con la consigliera uscente Michela Califano. Non dovrebbe essere ricandidata Marta Leonori: la consigliera aspetta un posto nella nuova giunta in caso di vittoria, oppure un ingresso in quella comunale. Anche se in quel caso gli equilibri saranno molto delicati: sarebbe la terza esponente vicina a Mario Ciarla (presidente Arsial e prossimo candidato regionale in ticket con Eleonora Mattia) dopo Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi. Qualcuno potrebbe alzare la voce.