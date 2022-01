Turismo: in autunno gli stati generali del settore per superare l'emergenza

In autunno gli stati generali del turismo per superare la crisi e l’emergenza da Covid-19. È questo quanto emerso dalla riunione che si è svolta tra Alessandro Onorato, assessore al Turismo della giunta Gualtieri e i rappresentanti di CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa. “Un'occasione importante per ascoltare suggerimenti e proposte e per mettere in campo, insieme agli altri attori istituzionali coinvolti, i provvedimenti indispensabili per superare l'emergenza. Un rinnovato patto tra istituzioni e imprese per resistere alla crisi e ripartire” ha commentato a margine dell’incontro.

Con lo scoppio della pandemia e lo svuotamento della città anche le categorie di settore hanno subito le conseguenze della crisi. Imprenditori e artigiani della Capitali sono, pertanto, in cerca di soluzioni che possano risollevare le loro attività e il tessuto economico della città. In questa direzione si è svolto l’incontro tra la Confederazione e il delegato al turismo della giunta Gualtieri. “Questo percorso di ascolto e di confronto troverà la sua sintesi negli Stati Generali del Turismo che, con il Sindaco Gualtieri, organizzeremo nel prossimo autunno. Sarà questa l'occasione per condividere le linee strategiche e le azioni di rilancio delle politiche del Turismo: la visione dell'amministrazione comunale per far ripartire e sostenere concretamente l'intero settore, con nuove politiche di promozione e rilancio dei flussi turistici". L’auspicio: “Superata la pandemia saremo in grado di ripartire e tornare a quei 20 milioni di turisti l'anno. Dobbiamo unire le forze e noi come Roma Capitale siamo pronti a fare la nostra parte".

Entusiasmo per l’incontro da parte del CNA che a margine dell’appuntamento ha fatto sapere: “Si è trattato di un primo incontro conoscitivo. L'Assessore si è mostrato molto disponibile all'ascolto e interessato al punto di vista e alle proposte espresse dalla nostra Associazione”. "A due anni dall'inizio della pandemia, le città d'arte sono tornate a svuotarsi a causa del Covid. E i centri storici, complice l'assenza di turisti, soprattutto stranieri, ne portano i segni pesanti, tra serrande abbassate, locali che fanno orario ridotto e hotel occupati solo in minima parte. La nuova ondata di contagi, inoltre, ha determinato un'ulteriore diminuzione delle già scarse presenze nelle strutture ricettive, aggravandone la situazione economica e finanziaria” ha commentato Marco Misischia, Presidente di CNA Turismo Roma.

Infine, Maria Fermanelli, Presidente di CNA Roma: “Uno dei passi fondamentali che attende l'Amministrazione comunale è ricominciare a promuovere e guidare una sana concertazione tra i diversi livelli di governo, ma accanto a questo riteniamo che il Comune di Roma abbia tante possibilità e tante sfide da cogliere per la valorizzazione della nostra città”.