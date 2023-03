Campidoglio, il Pd fa i conti con le assenze: il consiglio salta e nessun voto su Farmacap

Prosegue la bagarre in aula Giulio Cesare. Da una parte le opposizioni che intervengono con centinaia di emendamenti e ordini del giorno allungando la discussione sulle delibere portate in consiglio, dall'altra la maggioranza che è costretta ogni seduta a fare i calcoli e adottare la migliore strategia per evitare di andare sotto al momento del voto. Nel frattempo, decine di mozioni e altri atti firmati dai consiglieri non vengono discussi da mesi - alcuni dall'autunno dell'anno scorso - e il tempo stringe: ci sono i contratti di servizio delle municipalizzate da approvare, ci sono le linee guida di Farmacap e i debiti fuori bilancio a cui dare il via libera.

Il consiglio comunale chiuso senza maggioranza

La giornata di martedì 28 marzo in questo senso è stata indicativa e ha portato, tra il tardo pomeriggio e la serata, a un duro scontro fatto di dichiarazioni al vetriolo e foto ironiche. La prima seduta della settimana è terminata poco dopo le 17 per mancanza del numero legale, con l'intera maggioranza uscita dall'aula. Niente voto su Farmacap e appuntamento rimandato in seduta convocazione a oggi, mercoledì 29, con la possibilità di far passare la delibera con soli 16 voti. "Nella capigruppo della scorsa settimana ci è stato imposto di fare aule da martedì a venerdì - spiega Antonio De Santis della Civica Raggi - e oltre a questo anche il contingentamento dei tempi perché ci sono delle scadenze imminenti al fine di non andare in deroga sui contratti di servizio. Abbiamo accettato, anche perché decidono loro, ma oggi (ieri, ndr) alla fine non si è concluso nulla". E i consiglieri e le consigliere presenti in aula si sono anche fatti una foto, come per dire: "Noi siamo qui, gli altri?".

L'attacco delle opposizioni: "Situazione surreale e scandalosa"

Il comportamento della maggioranza di centrosinistra in consiglio ha spinto tutte le forze d'opposizione a firmare un comunicato molto duro: "Il colpo di mano della maggioranza non è riuscito - si legge nella nota di Italia Viva, lista Calenda, Lega, FdI, Udc-FI, Civica Raggi e M5S - e nessuna proposta di delibera votata. Una situazione surreale e scandalosa, che denunciamo a gran voce e che riteniamo gravemente lesiva del nostro ruolo. Un modo vergognoso di condurre l'aula e una maggioranza completamente nel caos, spaccata al suo interno, che boccia i lavori dell'assemblea e gioca sulla pelle dei romani".

La replica del centrosinistra: "Atteggiamento delle opposizioni è puramente ostruzionistico"

Successivamente, il fronte composto da Pd-Civica Gualtieri-Roma Futura-SCE-Europa Verde-Demos ha replicato "al cianuro", come ha dichiarato una giovane consigliera dem: "Non cederemo ai ricatti delle opposizioni e porteremo in approvazione tutte le delibere in coda - scrivono - lavorando in aula ogni giorno". Per i partiti di maggioranza quello dei dirimpettai è "un atteggiamento puramente ostruzionistico - accusano - condotto con atteggiamenti irricevibili per l'aula in cui lavoriamo e per questo non considerati dalla maggioranza. Respingiamo questo metodo perseguito anche mediante l'inconsistenza degli atti messi in discussione e che stanno impegnando inutilmente l'assemblea".

La conferma di un dem: "Si fa così da sempre"

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, la strategia da parte di Pd&Co. è chiara e viene confermata "off the records": "Oggi (ieri, ndr) eravamo tutti in aula - spiega un dem - domani (oggi, ndr) non lo sappiamo. Far cadere il numero legale alla fine ci consente di arrivare in seconda convocazione e approvare la delibera con 16 consiglieri presenti. D'altronde, convocando aula tutti i giorni e con l'ostruzionismo delle opposizioni, è una tattica che si usa da sempre". Ma sull'ostruzionismo delle opposizioni, De Santis replica così a RomaToday: "I colleghi Valerio Casini, Marco Di Stefano e il sottoscritto siamo stati quelli più attivi probabilmente - conferma - ma abbiamo fatto il nostro lavoro, di quanto avremo allungato ogni discussione? Da 7 a 12 minuti? Questo non è ostruzionismo. Piuttosto, a questo punto chiederemo al sindaco Gualtieri di venire a riferire in aula e chiederemo la convocazione di un consiglio straordinario sull'operato di Tobia Zevi rispetto al Piano Casa e ai rapporti con i movimenti".