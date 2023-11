Il Campidoglio si riprende la delega sul Litorale: per l'opposizione è "commissariamento"

La fine della stagione balneare, quest’anno prorogata per consentire di sfruttare le “ottobrate romane”, coincide con una nuova incombenza per il Comune. L’Aula Giulio Cesare ha infatti formalizzato la decisione di ritirare la competenza sul Litorale che, in un’ottica di decentramento amministrativo, 12 anni fa era stata concessa al municipio di Ostia.

Il Campidoglio si riprende la delega

La maggioranza capitolina ha fatto quadrato in difesa della delibera che, l’assessore al decentramento Andrea Catarci, il 31 ottobre ha portato in aula. Un documento atteso, perché l’intenzione di riprendersi la delega sul litorale, attribuita al municipio nel lontano 2011, era già stata presa nel lo scorso anno. La proposta di delibera, passata ad Ostia con i voti della sola maggioranza, è infatti datata 2022. Un anno durante il quale, il municipio X, è ripetutamente andato in difficoltà nel gestire quella “patata bollente”, per dirla con le parole del minisindaco Falconi, che il comune ha tardato a riprendersi.

L’atto approvato in Campidoglio, ha riconosciuto Catarci, arriva in aula “dopo un lungo iter preparatorio” e “con un po' di ritardo”. Ora dalle licenze per gli stabilimenti alle concessioni per le spiagge libere, diventano questioni che dovranno passare per il Campidoglio. Un accentramento che non esautora completamente l’ente di prossimità ma che, ovviamente, ne ridimensiona fortemente il ruolo. Avrà voce in capitolo in un tavolo tecnico permanente che ancora non è stato attivato. Ma lo sarà nel breve.

La cabina di regia chiesta dal municipio

Sarà istituito “entro 30 giorni dall'approvazione dell’atto” ha spiegato Catarci. Era stato chiesto da Falconi, e “diventerà la vera e propria cabina di regia delle politiche sul litorale”. Sarà coordinato dal Sindaco e vedrà la partecipazione del presidente della Regione Lazio, del presidente del Municipio X e dai rappresentanti dell'Agenzia del Demanio e della Capitaneria del Porto di Roma”.

Ma guai a parlare di accentramento. Per Catarci, l’operazione messa in campo, è quella di un “rafforzamento dei Municipi e dello stesso decentramento con la loro valorizzazione che avviene mettendoli nella miglior condizione di svolgere il proprio lavoro” all’interno di “una cabina di regia articolata con soggetti politici, perlopiù di livello superiore, e tecnici” ha concluso l’assessore. La lettura prevalente di questa operazione, invece, è di senso opposto.

Un passo indietro che sa di commissariamento

Per Maria Cristina Masi (FdI) quello che è stato prodotto è “commissariamento di fatto, di cui probabilmente gli esponenti municipali neanche si sono accorto”. La consigliera, relatrice in aula di molti ordini del giorno, aveva proposto l’istituzione di un assessorato ad hoc in Campidoglio, l’attivazione di una commissione speciale, ed un ufficio dedicato al litorale. Proposte respinte, in maniera compatta, dagli scranni della maggioranza. E’ passata invece la proposta di lavorare insieme per consentire, in accordo col governo, che Roma possa finalmente avere quei “poteri speciali”, e quindi anche risorse economiche, che potrebbero eventualmente portare i municipi a sperimentare reali forme di decentramento.

Critiche sono arrivate anche da esponenti locali e cittadini di Azione. E’ il caso, ad esempio, del consigliere municipale Andrea Bozzi che ha ricordato quanto prospettato dal sindaco durante la campagna che l’ha portato in campidoglio. “Nel programma elettorale di Gualtieri c'è scritto che ‘occorre legare autonomia e responsabilità, assegnando ai Municipi la competenza tendenzialmente esclusiva per i servizi di rilevanza locale’ e invece a due anni di distanza fanno esattamente il contrario”. “Dopo 12 anni - gli fanno eco il consigliere regionale Alessio D’Amato e la parlamentare Valentina Gruppo, entrambe di Azione - il Comune di Roma fa marcia indietro sul decentramento del Municipio X. È una sconfitta politica per la prima esperienza di decentramento amministrativo mai concessa dal Campidoglio” hanno commentato i due che prospettano ora come “unica strada percorribile” quella di “rendere Ostia un comune”.

Nel giorno in cui i concessionari restituiscono i chioschi al Comune, quindi, il municipio rinuncia anche alla gestione diretta del Litorale. La gestione futura del mare di Roma, quindi, passerà per una cabina di regia che, a questo punto, supera l'ipotesi del delegato promesso all'indomani delle elezioni e che dovrà essere istituita per la fine dell’anno. In tempo per affrontare i nuovi bandi con cui procedere alla gestione dei chioschi.