Delega al litorale, Falconi soddisfatto: “Ne beneficiano tutti i romani”

Dal primo novembre la gestione del litorale romano non è più di competenza municipale. La decisione, che era stata formalizzata dalla giunta Gualtieri già nel 2022, ha trovato la necessaria conferma da parte dell’assemblea capitolina.

La delega è quindi tornata al Campidoglio che dovrà occuparsi, ad esempio, della gestione dei chioschi e delle autorizzazioni da rilasciare per gli stabilimenti. Una “patata bollente” in meno per l’amministrazione locale che sarà coinvolta a far parte d’una “cabina di regia”, insieme a regione, comune, capitaneria di porto e agenzia del demanio, coordinata dal sindaco.

La soddisfazione del presidente di municipio

Il ritiro della delega alla gestione del litorale, è stata letta dall’opposizione come una sorta di “commissariamento”. Non è però dello stesso parere chi governa il municipio, visto che il presidente Mario Falconi ha espresso una “grande soddisfazione” per “un’operazione congiunta annunciata in campagna elettorale e fortemente voluta sin dal mio insediamento in accordo con il sindaco”.

Il ruolo del municipio

“Il mare di Roma è un asset strategico straordinario che va tutelato, valorizzato e potenziato grazie al lavoro di una struttura amministrativa che va ben oltre l’ordinaria amministrazione. Il litorale deve essere, sempre, di tutti i romani” ha dichiarato Falconi. E il municipio, che nel 2011 aveva faticosamente ottenuto dal comune la delega al mare? “Grazie all’esperienza maturata, il Municipio darà un sostanziale contributo all’azione amministrativa del Campidoglio e nelle decisioni che riguarderanno il litorale” ha promesso il minisindaco.

Una svolta storica da non sprecare

Soddisfazione per l’approvazione della delibera che riconsegna il litorale al Campidoglio è stata espressa anche dai rappresentanti della maggioranza municipale. Tra questi il consigliere democratico Raffaele Biondo che, in municipio, è il presidente della commissione turismo. Biondo, nel parlare di una “svolta storica” arrivata “dopo un anno di latitanza”, ha auspicato che questo passaggio di competenze “non sia oggetto di rivendicazione da parte di politici capitolini per richiedere posizioni di potere al fine di tutelare i propri interessi individuali ed elettorali”. Contestualmente ha auspicato che il sindaco “si attivi per la creazione di un ufficio centrale che abbia le risorse economiche, umane e le competenze necessarie” per risolvere problemi che attanagliano il mare di Roma e per “liberarlo” ha aggiunto il presidente della commissione turismo “da quegli interessi esclusivamente economici che hanno portato alla sfrenata cementificazione”.