Campidoglio, la “rupe Tarpea” resta un cantiere: “Lavori infiniti, vanno chiusi entro il Giubileo”

In via del Teatro Marcello, alle pendici del Campidoglio, c’è un cancello chiuso da anni. È quello che dà accesso al “Monte Caprino”, così chiamato perché era il luogo dove, nel medioevo i romani, facevano pascolare i propri ovini. Quello spazio ha però un’antichissima valenza simbolica perché è “la Rupe Tarpea”, la collina cioè dove, secondo la tradizione, nell'antica Roma venivano gettati i traditori della patria.

Un cantiere avviato nel 2019

I ponteggi e le transenne che delimitano l’area, il bagno chimico sistemato proprio dietro il cancello chiuso con un lucchetto, testimoniano la presenza di un cantiere. È lì dal 2019 e, come dimostrano le erbe infestanti cresciute lungo le stradine ed i terrazzamenti della rupe, non sembra prossimo alla conclusione. La questione, e quindi il protrarsi dei lavori e la sensazione di stallo che ne deriva, era stata portata all’attenzione del Campidoglio nel 2022 con un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Dario Nanni, eletto nella lista Calenda.

Il restauro del parco

L’interrogazione ha contribuito a fare luce su una vicenda che era nata con l’intenzione di procedere con un restauro conservativo dei giardini, per riaprire al pubblico un parco “accessibile, accogliente, confortevole, sicuro, senza barriera architettoniche” con una rete di percorsi “tra terrazze panoramiche, giardini, labirinti e fontane”. Un progetto che è piaciuto anche alla maison Gucci che ha donato 1,6 milioni di euro “per il restauro e la valorizzazione dei giardini belvedere della Rupe Tarpea e del Colle Capitolino”. Nel 2019 annunciando il progetto "Rupe Tarpea, tra leggenda e futuro" era stato dichiarato il cronopogramma dei lavori. Si concluderanno nel 2021, era stato messo nero su bianco, in una comunicazione di cui risulta ancora traccia sul sito del Comune.

La tempistica dei lavori

L’intero intervento è stato diviso in due stralci, con l'idea id permettere una fruizione modulare delle aree. Il primo step, approvato dalla Soprintendenza di Stato, é per un lotto sviluppato su una superficie di 2235 metri quadrati e comprende l’anfiteatro del giardino dell’ex Ospedale Germanico. Per questo primo stralcio il 17 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto con una conclusione dei lavori stimata in 90 giorni. Il secondo lotto di lavori comprende invece la zona restante dei giardini, con le pendici più basse sul lato dei Fori e la rimanente porzione di giardini che sovrastano la via del teatro di Marcello. Nell’interrogazione, gli uffici della Sovrintendenza capitolina hanno chiarito che per il secondo lotto di lavori, era prevista “entro l’anno” l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

Perchè c'è un cantiere fermo

La risposta all’interrogazione è stata data il 23 novembre del 2022. I lavori non sono conclusi ma la Sovrintendenza capitolina, nel rispondere alle richieste di chiarimenti avanzate in consiglio comunale, ha risposto che “il cantiere sulle pendici occidentali del colle” è legato al “consolidamento di una porzione della costa della collina”. Perché lì i lavori si sono bloccati? Il cantiere risulta interrotto perché a seguito di sondaggi strutturali eseguiti, ha dovuto è stato necessario predisporr "un progetto di consolidamento per il quale non è ancora pervenuto” almeno fino al novembre del 2022 “il Nulla osta della Soprintendenza di Stato”.

Lavori da finire entro il Giubileo

“Stiamo parlando di un luogo che è nel cuore della Capitale. I romani ed i turisti che vi passano davanti, vedono le transenne e si continuano a domandare cosa stia succedendo – ha sottolineato il consigliere Dario Nanni – nei giorni scorsi ho richiesto la convocazione della commissione Cultura per ricevere degli aggiornamenti, perché dall’interrogazione è trascorso un altro anno. Quel cantiere va ultimato, almeno entro l’avvio del Giubileo”.