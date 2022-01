Dal Campidoglio un nuovo regolamento per la Consulta della disabilità

Sbloccare il regolamento per la Consulta disabilità con una integrazione: inserire le necessità causate dalla crisi sanitaria del Covid-19. È questo l’obiettivo della commissione sociale del Campidoglio che nella mattina di mercoledì ha avviato i lavori per fornire un nuovo documento che possa consentire l’inclusione dei cittadini più fragili e delle loro famiglie. Nella Converti, presidente della commissione: “Vogliamo avviare un lavoro congiunto di tutte le forze politiche che tenga conto del mondo associativo, fino ad ora escluso”.

A giugno del 2020, in aula Giulio Cesare è stato votato il regolamento della Consulta cittadina con l’approvazione di 25 consiglieri dell’ex giunta Raggi. “Un modello basato sull’ascolto dei più fragili” spiegavano dal Movimento Cinque Stelle. Tra le caratteristiche del documento dell’epoca, associazioni e singoli partecipavano in numeri uguali. Da allora però, non è mai stata convocata la prima assemblea che eleggesse i ruoli dei componenti e il regolamento, di conseguenza, non è mai entrato pienamente in funzione. A differenza delle consulte municipali che, intanto, si sono costituite (al Sesto Municipio è avvenuto a febbraio dello scorso anno).

“È fondamentale che si giunga, quanto prima, all’approvazione in Assemblea Capitolina del nuovo Regolamento e si avvii una nuova fase per il lavoro delle Consulte che nei vari territori della nostra città rappresentano uno strumento fondamentale di partecipazione, elaborazione politica e controllo dell’operato dell’Amministrazione. Diritti sanciti anche dalla Convenzione Onu sui diritti per la disabilità”, ha commentato Converti a margine della commissione.

Ha concluso: “Dobbiamo arrivare in tempi brevissimi in Assemblea per rendere la consulta finalmente operativa. Nella prossima seduta della Commissione Sociale, congiunta con la Commissione Roma Capitale, è prevista l’audizione del mondo associativo che si occupa di disabilità. Nel frattempo è già in corso l’esame della proposta nei Municipi” ha concluso Converti.