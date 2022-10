Il Pd fa cadere il numero legale. Scatta l'allarme fronda, ma era una strategia

Cade il numero legale in assemblea capitolina e salta il voto sulla delibera che riqualifica l'ex caserma occupata di via del Porto Fluviale. Succede il 18 ottobre, a uscire dall'aula Giulio Cesare è il gruppo del Pd e subito si diffonde la voce che sia stato un modo per colpire, ancora una volta, il sindaco Roberto Gualtieri. D'altronde i mal di pancia sono faticosamente celati e l'ultima riunione di maggioranza, quella del 5 ottobre, ha solo temporaneamente calmato le acque agitate.

Nessun "complotto" per affossare la delibera sul progetto del Porto Fluviale

Cercando di capirne di più, RomaToday ha raccolto ulteriori indiscrezioni. E la "teoria del complotto" si sgonfia, questa volta. Infatti la decisione di non andare al voto per approvare la delibera sulla trasformazione e valorizzazione dell'ex caserma di Ostiense, non ha come movente il malumore diffuso nei confronti del sindaco Roberto Gualtieri. Per quanto alcuni esponenti della maggioranza non siano del tutto entusiasti all'idea di assegnare alloggi popolari (uno degli scopi principali del progetto) a chi attualmente occupa l'edificio. Le divergenze però sarebbero state tutte limate e anche alcuni emendamenti firmati da consiglieri dem (uno per esempio di Antonella Melito) sono stati ritirati.

Il Pd e la tattica per non andare sotto in consiglio

Uscire dall'aula sarebbe servito, invece, per ottenere da regolamento del consiglio una seconda convocazione, con il numero legale che di conseguenza si abbassa dalla metà a un terzo dei consiglieri (quindi da 24 a 16 sul totale di 48 eletti), ovviando così a diverse assenze previste per oggi, 19 ottobre. "Di solito il mercoledì non c'è convocazione - spiega qualcuno - questa è stata 'fuori sacco' e quindi diversi colleghi avevano impegni precedenti, anche lavorativi". Il rischio sarebbe stato di andare sotto o quasi rispetto alle opposizioni e non riuscire a votare una delibera che, invece, sta molto a cuore a quasi tutta la maggioranza e anche al Sindaco. Gualtieri, infatti, negli ultimi mesi ha spinto molto affinché venisse lavorata nelle commissioni competenti. Sembra quindi che far cadere il numero legale martedì sia servito più per andare incontro al primo cittadino che per fargli torto.

La concessione del Sindaco sul bilancio calma (per ora) le acque

A sostegno di questa teoria c'è quanto successo dopo l'ultima riunione di maggioranza in cui Gualtieri si è presentato: il clima sembra essersi leggermente rasserenato. "Non va meglio, ma neanche peggio" ci confida un consigliere. Il paziente è stabile e una concessione del Sindaco avrebbe fatto tornare il sorriso a più di un capitolino: il bilancio del 2023 verrà scritto dalla vice e assessora ai conti Silvia Scozzese insieme a tutti i presidenti di commissione. Un passo verso la maggioranza per calmare gli animi.

Le divergenze tra il consigliere Pd e l'assessora Lucarelli sul Mercato dei Fiori

Il 18 ottobre, però, è successo anche qualcos'altro: durante una commissione commercio sul Mercato dei Fiori, in seguito al crollo del 4 ottobre in cui è venuta giù una parte del tetto, il presidente Andrea Alemanni ha espresso con forza un parere del tutto opposto a quello dell'assessora alle attività produttive Monica Lucarelli. Il pomo della discordia è la collocazione degli operatori e dei grossisti, attualmente "accampati" in una strada limitrofa con gran fastidio loro e dei residenti. Lucarelli ritiene come unica soluzione la Fiera di Roma. Alemanni non è per niente d'accordo: "Un mercato all'ingrosso deve stare dentro un mercato all'ingrosso - sostiene l'ex assessore del II municipio - e il Centro agroalimentare di Guidonia è il luogo ideale. A marzo 2022 ho fatto una commissione ad hoc sul trasferimento del mercato, scelta che andava fatta cinquant'anni fa e non oggi. Da quel momento, nonostante un iter iniziato anche dal municipio, nessuno ci ha dato retta. Abbiamo dovuto aspettare il crollo del tetto". Insomma, l'aria tra i due non è delle migliori.