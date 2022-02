Alberi, Campidoglio e l'ordine agronomi e forestali insieme per il rilancio del verde

Con i suoi 330mila alberi presenti sulle strade e nei parchi cittadini, la Capitale ha un patrimonio inestimabile da salvaguardare e valorizzare. Per riuscire a gestirlo al meglio, il Campidoglio ha deciso di puntare sulla collaborazione con l’ordine degli agronomi e forestali di Roma.

Un cambio di passo

“L’ordine ha scelto di lanciare sfide ambiziose, mettendo a disposizione dell’amministrazione capitolina la conoscenza e l’esperienza di colleghi di spessore e calibro di rilevanza nazionale” ha fatto sapere Flavio Pezzoli, il presidente Odaf di Roma. Si tratta di “un vero e proprio cambio di passo da parte della categoria e dell’amministrazione, confermato dalla volontà espressa dall’assessora Alfonsi di coinvolgere l’ordine di Roma nelle scelte operative sulle tematiche ambientali, segno che si marcia spediti nella giusta direzione”.

Un partner prezioso

A suggellare questa alleanza ha contribuito un recente incontro tra l’assessora capitolina all’ambiente ed i vertici dell’ordine degli agronomi e forestali. A proposito dell’odaf Alfonsi ha dichairato che si tratta di “un partner prezioso che può fornire un contributo rilevante di conoscenza ed esperienza nelle difficili sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare, a partire dal contrasto alla toumeyella parvicornis che sta aggredendo gli iconici pini di Roma, con conseguenze potenzialmente drammatiche se non riusciremo a reagire velocemente”.

Una città verde

Le iniziative da mettere in campo per salvaguardare le decine di migliaia di Pinus pinea presenti a Roma sono una delle sfide. Non la sola. Perché il patrimonio arboreo è imponente. Ma non è l’unico vanto in una città che, come capitale, vanta anche il primato della superficie destinata all’agricoltura. Una città green, quindi, che può contare su un nuovo regolamento sul verde ed ora anche sul contributo di un alleato strategico, come può essere l’ordine degli agronomi e forestali.

Prossime sfide

Il recente incontro nella sede del servizio giardini di Porta Metronia, ha contribuito a far emergere anche nuove opportunità di collaborazione, a partire dalla partnership per il Festival del Verde previsto a maggio: servirà a lanciare un progetto di riforestazione urbana ed una collaborazione per l’anno mondiale della pesca e della acquacoltura dell’ONU da organizzare a Roma con la FAO.