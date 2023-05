Il Campidoglio dà il via libera all'acquisto di 120 case Inps

Centonovantanove immobili, di cui 120 a uso abitativo, che passeranno di mano da Inps a Roma Capitale per essere inseriti nella graduatoria Erp. E' la novità - ampiamente annunciata nei mesi scorsi - che arriva dal Campidoglio, con l'assemblea capitolina che ha approvato la delibera nel tardo pomeriggio del 2 maggio.

Il Campidoglio dà l'ok all'acquisto di 120 case Inps

Gli alloggi si trovano tra Magliana, Don Bosco e Dragoncello e l'amministrazione Gualtieri per appropriarsene verserà circa 15.000.000 di euro ad Inps, l'istituto nazionale della previdenza sociale con oltre 25.000.000 di iscritti e un piano di dismissione del suo patrimonio immobiliare iniziato trent'anni fa. L'assemblea capitolina il 2 maggio ha dato l'ok definitivo all'acquisizione, che porterà all'immissione degli alloggi nella graduatoria Erp ferma al bando 2012 e non aggiornata dal 31 dicembre 2020.

Zevi: "Torniamo a investire in case dopo tanti anni"

L'assessore alla casa, Tobia Zevi, ringrazia la giunta e i consiglieri di maggioranza ed esulta per un risultato atteso da quasi 5 mesi: "Dopo tantissimi anni, Roma torna finalmente ad investire sulle politiche abitative - scrive in un post - e aumenta il proprio stock di alloggi pubblici. Non accadeva da decenni e noi ci siamo riusciti. Ma non ci basta, perché nei prossimi mesi lavoreremo ancora più duramente per acquisirne di altri. Avanti così: poche parole e tanti fatti".

Le criticità sugli alloggi occupati

Nelle scorse settimane erano emerse delle criticità rispetto allo stock di appartamenti. In una commissione patrimonio, presieduta dal dem Yuri Trombetti, i consiglieri chiedevano chiarimenti riguardo a 10 alloggi che, da censimento effettuato in fase di trattativa, risultano occupati. In tre casi la polizia locale di Roma Capitale non è riuscita a individuare gli abitanti, negli altri 7 invece risultano esserci nuclei estremamente fragili.

Italia Viva: "Forti dubbi su stato manutentivo"

Proprio su questo si sono espressi i consiglieri di Italia Viva, Francesca Leoncini e Valerio Casini, a margine dell'approvazione della delibera: "Condividiamo l'obiettivo di aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica - fanno sapere - ma esprimiamo un giudizio molto negativo sull'operazione, perché autorizza di fatto l'acquisto di 10 immobili occupati in spregio al buon senso e in violazione della legge regionale numero 1 del 2020". Inoltre, i due consiglieri del Terzo Polo hanno espresso "forti dubbi sullo stato manutentivo degli altri appartamenti e che nella maggior parte dei casi non sono stati nemmeno visionati".

Pd: "Trattiamo anche con Enasarco ed Enpaia"

"Siamo anche in trattativa con Enasarco ed Enpaia - fanno sapere Yuri Trombetti e Valeria Baglio, quest'ultima capogruppo Pd - per arrivare ad un abbattimento sostanziale della graduatoria. A questo si aggiunge l'elaborazione di un piano casa strategico che prevede l'acquisizione di nuove case per gli alloggi popolari, lo sviluppo del welfare abitativo, strumenti di rigenerazione urbana e autorecupero che faranno fare grandi passi in avanti sulla garanzia del diritto all'abitare per tutte e tutti. Un lavoro serio, portato avanti secondo i criteri della trasparenza e della legalità, attraverso il confronto con i territori e le parti sociali".

I sindacati: "Avanti veloci su questa strada"

Plauso anche dal sindacato Unione Inquilini, che ripetutamente da mesi chiede all'assessorato presieduto da Zevi di portare il Piano Casa in consiglio per la definitiva approvazione: "Siamo soddisfatti - scrivono in una nota -. Ora si proceda speditamente all'acquisto effettivo e contestualmente alla assegnazione e/o pre assegnazione alle famiglie in graduatoria. Dopo mesi e mesi di annunci finalmente viene approvata una delibera che concretizza una attività del Comune. Se si attiverà concretamente su questa strada senza azioni dilatorie, perché i soldi ci sono, ben 220 milioni di euro, e vanno utilizzati, noi siamo pronti a sostenerle".