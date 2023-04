A Roma vietata la campagna pro-cannabis: il Comune dice no alle affissioni

Niente pubblicità pro-cannabis negli spazi di proprietà di Roma Capitale. A deciderlo sono stati gli uffici del dipartimento sviluppo economico e attività produttive, diretto da Tonino Egiddi: "La richiesta di affissione non viene accolta a seguito di valutazioni d'ufficio". Ma non ci sarebbero ulteriori specifiche. Così l'associazione promotrice della campagna negata, "Meglio Legale", ha deciso di denunciare il fatto pubblicamente.

Roma nega la pubblicità pro-cannabis

D'altronde di 10 città che hanno ricevuto la richiesta da parte dell'associazione, iscritta regolarmente al registro del Terzo Settore, solo Roma ha posto il veto. Da Milano a Torino, da Napoli a Bologna passando per Padova, Venezia, Firenze, Palermo e Napoli, tutte hanno dato l'ok senza battere ciglio. Tranne il capoluogo lagunare, guidato da un esponente di centro-destra, tutte le altre sono amministrazioni di centro-sinistra. "Perché il comune di Roma vuole negare un nostro diritto?” si chiede la presidente dell'associazione, Antonella Soldo.

La campagna per il 5x1000 a favore della legalizzazione

Lo scopo di "Meglio Legale", nel caso specifico, è quello di lanciare la campagna per la donazione del 5x1000 in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi 2023, che sarà possibile dal 2 maggio al 30 giugno. Nella foto che caratterizza la pubblicità c'è proprio la presidente Soldo che tiene in mano una foglia di cannabis. "Una censura senza motivazione - prosegue l'organizzazione - da tempo ci battiamo per la legalizzazione della cannabis. Il contenuto del manifesto riporta una foto della coordinatrice Soldo con una foglia di canapa in mano e la frase: 'Se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia'.

"Finirà tutto al Tar, ma subiremo un danno enorme"

"Meglio Legale" riferisce di aver ricevuto, come motivazione, quella di una "valutazione d'ufficio" non meglio dettagliata e circostanziata: "Ci chiediamo e chiediamo all’amministrazione del Partito Democratico quali siano queste valutazioni d’ufficio - la domanda di Soldo - visto che finora alle nostre richieste di chiarimento non è stata data alcuna risposta. Può una decisione d'ufficio diventare una posizione politica senza che l'amministrazione intervenga? E ancora: può accadere tutto ciò in una città a guida Pd, un partito la cui segretaria, Elly Schlein, è stata eletta anche per le sue posizioni dichiaratamente antiproibizioniste?”. A quanto pare l'associazione si sarebbe rivolta ad alcuni esponenti capitolini e parlamentari per fare pressioni sulla segreteria del Sindaco, senza però ottenere una risposta da oltre 20 giorni. E per questo finirà tutto al Tar: "Impugneremo la questione - conclude l'associazione - sapendo però che non ci permetterà di fare le affissioni in tempo, provocando un danno enorme per un'organizzazione come la nostra che vive solo del libero contributo di chi decide di sostenerla".

Lucarelli: "Ho chiesto agli uffici di rivalutare la richiesta"

Contattata da RomaToday, l'assessora allo sviluppo economico Monica Lucarelli ha fatto sapere che la decisione degli uffici è sotto verifica: "Ho chiesto di rifare la valutazione - spiega - sulla base di un'attenta lettura del nostro regolamento. Bisogna ridurre al minimo la parte interpretativa che viene fatta dai tecnici. Anche perché questa campagna non è un'istigazione al consumo di cannabis, ma una richiesta del 5x1000 finalizzata alla realizzazione di un referendum per cambiare una legge. Ho fatto presente questo aspetto e adesso aspetto che gli uffici diano una loro seconda risposta. Gli uffici correttamente all’inizio si sono appellati al fatto che oggi la legge vieta l’utilizzo della cannabis, ma essendo la pubblicità sulla donazione e non sul consumo, mi sembra si possa valutare diversamente rispetto a quanto fatto”.