Non solo Regionali: gli smerigliani stringono un'accordo con i Verdi anche in Campidoglio

Dopo la rottura dell'Alleanza Verdi-Sinistra a livello regionale per le elezioni del 12 e 13 febbraio, con i primi rimasti nella coalizione a trazione Pd e i secondi finiti con il M5S di Conte, ecco che anche a livello romano si delinea un allontanamento: gli smerigliani di Sinistra Civica Ecologista, che in Campidoglio contano su due eletti, siglano un patto con Europa Verde per un nuovo coordinamento.

Nasce il coordinamento tra Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde

Un'alleanza rossoverde, come viene chiamata dall'assessore Andrea Catarci, che però non contempla (ad oggi) Nicola Fratoianni e quindi Sinistra Italiana. "Dopo aver dato vita insieme alla lista regionale 'Verdi e Sinistra' - scrive in una nota Catarci - per D'amato Presidente si fa un ulteriore passo sulla strada dell'alleanza rossoverde, con le priorità della giustizia sociale e ambientale: nasce il coordinamento capitolino Verdi e Sinistra, tra i gruppi Sinistra Civica Ecologista e Europa Verde". Dal contrasto alle disuguaglianze al sostegno al reddito, dall'istruzione all'accoglienza, passando per rigenerazione urbana, conversione ecologica, politiche di genere e partecipazione: sono questi alcuni dei temi chiave su cui le due formazioni politiche - una che fa riferimento all'europarlamentare Massimiliano Smeriglio e l'altra al deputato Angelo Bonelli - si incontrano e decidono di lavorare assieme.

SCE: "Costruiamo un'idea di comunità"

"È arrivato il momento di estendere questo lavoro comune in città e nei territori - commentano i due consiglieri di Sinistra Civica Ecologista, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli - per costruire un'idea di comunità che abbia come orizzonte la giustizia ambientale e sociale, la tutela dei diritti e dei settori più fragili della popolazione. Un modello la cui costruzione può andare di pari passo nel sociale e nelle istituzioni e che può estendersi anche in un orizzonte regionale e nazionale". A prendere parte alla costituzione del coordinamento anche il presidente dell'VIII Amedeo Ciaccheri e gli assessori del III e del X Luca Blasi e Guglielmo Calcerano.

Bonessio (EV): "Sinistra Italiana torni con noi dopo le Regionali"

"A Roma esiste una peculiarità - spiega a RomaToday il consigliere capitolino di Europa Verde, Nando Bonessio - ovvero la presenta di Sinistra Civica Ecologista ma non di Sinistra Italiana. Questo coordinamento non mette in crisi l'Alleanza Verdi-SI e anzi, ci auguriamo si possa tornare a collaborare dopo le Regionali. Ripartiamo da questo coordinamento, è un appello che faccio: il giorno dopo le elezioni torniamo a lavorare insieme perché le anime della sinistra ecologista si riuniscano".

Termovalorizzatore? No problem: "Non è l'unico tema a Roma"

Certo, il convitato di pietra da ormai 10 mesi è il termovalorizzatore: Europa Verde è contraria, Sinistra Italiana anche, Sinistra Civica Ecologista in teoria pure, però i primi e i terzi sono alleati in Campidoglio e alle elezioni regionali, i secondo hanno salutato e sostengono Donatella Bianchi. "E' una questione importante - conclude Bonessio - ma non è l'unica. Perché dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca? Noi restiamo convintamente contrari, ma il 90% della politica di Gualtieri a Roma la condividiamo".