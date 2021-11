La Roma di Gualtieri, presentate le linee programmatiche in Campidoglio

Prima i rifiuti, poi le buche. E ancora trasporti, sociale e infrastrutture. Otto ore di consiglio, 41 emendamenti delle opposizioni e, infine, l’approvazione delle linee programmatiche di Roberto Gualtieri: il punto di partenza per il governo di Roma nei prossimi cinque anni di amministrazione di centrosinistra.

“Grazie a tutti i consiglieri comunali per il dibattito costruttivo sulle linee programmatiche e per il clima positivo. Questo voto, per cui ringrazio la maggioranza e i gruppi che si sono astenuti, è un passo importante per affrontare insieme la sfida del rilancio di Roma”. Si è chiusa così, con le parole di Roberto Gualtieri la ‘maratona’ di nove ore in aula Giulio Cesare nella giornata di venerdì. La seduta si è aperta al primo appello con 45 consiglieri presenti, mentre al documento programmatico sono stati presentati 41 emendamenti di cui 8 a firma Lega, 9 Udc-Fi e 22 della Lista Calenda Sindaco. Le linee programmatiche sono state approvate in serata con 30 voti favorevoli, 7 contrari e 9 astenuti.

Le priorità di Gualtieri: rifiuti, buche e trasporti

Gli ambiti su cui si interverrà in maniera prioritaria: “La carenza degli impianti e la povertà della raccolta, il gap delle infrastrutture, i crescenti divari territoriali, tassi insufficienti di occupazione in particolare per donne e giovani, un assetto inadeguato della governance. Potrei continuare a lungo ma non è necessario” ha detto il sindaco. Problemi che, ha concluso Gualtieri, "saremo sempre aperti alla partecipazione delle romane e dei romani per affrontare e risolvere”.

Dopo i rifiuti, “La seconda priorità su cui ci siamo messi immediatamente al lavoro è la manutenzione delle strade. In questi giorni è stato avviato un piano di risanamento delle buche utilizzando 2 milioni di euro resi disponibili dalla Giunta con l'ultima variazione di bilancio”. Inoltre: “Per aumentare gli interventi immediati abbiamo anche approvato la convenzione Comune-Anas per utilizzare entro dicembre 5 milioni di euro”.

Contrasto al lavoro nero anche grazie al confronto con le realtà associative

“Il contrasto al lavoro nero e alla precarietà e l'impegno per la sicurezza sono per noi un punto qualificante. L'assessora Pratelli è già al lavoro per partecipare a un tavolo sulla sicurezza sul lavoro nell'ambito più generale della nostra iniziativa per un Patto sul lavoro di qualità e lo sviluppo sostenibile punto qualificante del nostro programma su cui avvieremo al più presto un confronto con le forze associative del lavoro e dell'impresa per sostenere le imprese nella creazione del lavoro di qualità, la parità salariale tra uomo e donna e per garantire la qualità del lavoro a Roma, anche istituendo un Marchio della qualità del lavoro a Roma”.

Inoltre: "Ho indicato al Governo la candidatura di Roma Capitale a sede dell'Agenzia europea dell'antiriciclaggio". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, illustrando in Assemblea capitolina la delibera sulle linee programmatiche della sua amministrazione.

40mila euro a municipio per accogliere senza fissa dimora

Attenzione agli ultimi da parte di Roberto Gualtieri che durante l’assemblea per la presentazione delle linee programmatiche ha detto: “Sono state trasferite ai Municipi ulteriori risorse, circa 40mila euro ciascuno, per luoghi di accoglienza e per aumentare i posti destinati all'accoglienza dei senza fissa dimora. È in corso una ricognizione degli spazi disponibili del territorio comunale”.

Cura del ferro e nuovi 100 bus nel piano trasporti di Gualtieri

“Con due delibere di Giunta sono stati sbloccati l'uso e l'acquisto di circa 100 autobus per Atac: per 29 mancava la concessione del diritto di usufrutto, che abbiamo sbloccato con la prima delibera di Giunta, e per 70 non erano stati reperiti i soldi per il pagamento dell'ultima rata di 40 milioni” ha anticipato Gualtieri.