Sentieri naturalistici e itinerari religiosi: Roma avrà 50 nuovi percorsi “ecosostenibili”

Saranno più di cinquanta i percorsi “ecosostenibili” di cui, nei prossimi anni, Roma potrà dotarsi. L’assemblea capitolina ha approvato il lavoro portato avanti dalle commissioni turismo ed ambiente che, in collaborazione con i municipi, hanno preparato un ricco elenco di sentieri naturalistici e religiosi da attivare nella capitale.

Promuovere un turismo sostenibile

“Prosegue il nostro impegno per riposizionare Roma nel circuito turistico delle grandi capitali europee green e sostenibili, anche in vista dei grandi eventi che la attendono come Giubileo 2025 ed Expo 2030" hanno sottolineato i presidenti di commissione Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri. “L'idea – hanno spiegato i due consiglieri capitolini - è quella di promuovere un turismo sostenibile e di qualità fuori dai tradizionali percorsi per andare alla scoperta di luoghi altrettanto affascinanti ma più periferici e meno conosciuti della città. Un vantaggio non solo per i turisti ma anche per tutti i cittadini e le cittadine romane”.

Gli itinerari religiosi

L’elenco dei percorsi è davvero lungo e, anche grazie alla collaborazione mostrata dagli enti di prossimità, copre tutto il territorio cittadino. Ne fanno parte percorsi religiosi, come l’itinerario del “Giubileo 2000” che va dalla chiusa di Dio Padre misericordioso alla croce di Tor Vergata e passa anche per la Vela di Calatrava. Altro sentiero che sarà istituito è quello delle “sette chiese del Giubileo 2025” e che include San Pietro, San Paolo fuori le Mura, San Sebastiano

fuori le Mura, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore. Nell’elenco trova posto anche il “sentiero del pellegrino” che partendo dalla basilica di San Paolo fuori le mura, muove in direzione del santuario del Divino Amore, percorrendo quindi le strade del municipio VIII e IX.

I percorsi ciclopedonali

Nell’ambito dei sentieri ecosostenibili, molto spazio viene dato ai percorsi ciclopedonali. E’ il caso dell’Asse degli Acquedotti, il sentiero che sfrutta le aree verdi del parco dell’Appia Antica per mettere in connessione la periferia con il centro cittadino. Più a nord spiccano almeno un paio di percorsi ciclopedonali che prendono avvio dal parco del Pineto, uno dei quali, passando per il parco Giovanni Paolo I, arriva alla stazione metro Valle Aurelia. L’altro invece porta alla tenuta dell’Acquafredda. Chi ama spostarsi in bici potrà farlo in futuro sfruttando anche ilercorso ciclo-pedonale sulle sponde dell’Aniene, da Borghetto di Vigna Mangani fino al Casale della Cervelletta, o la “ciclovia delle Valli”, da Ponte Nomentano a via Prati Fiscali, pensata anche per valorizzare la pista ciclabile esistente.

Un piano ecosostenibile

La delibera, a prima firma del Pd e sottoscritta anche da Europa Verde, M5S e Fratelli d'Italia, è stata votata in Aula Giulio Cesare all’unanimità. E’ una specie di piano regolatore dei percorsi naturalistici e religioso che, hanno ricordato Palmieri e Angelucci, renderanno “ vivibile la nostra città, conferendo agli itinerari ed agli spazi verdi di Roma continuità e regolarità, in modo da dare al patrimonio verde quella connessione che negli anni scorsi è mancata”. L’obiettivo è chiaro e, come accennato, unanimemente condiviso. L’amministrazione dovrà ora predisporre appositi fondi per riuscire anche a realizzarlo.