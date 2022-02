Italia Viva dice addio ad Azione: "Voto a Raggi scandaloso". Renzi entra in Campidoglio

Azione e Italia Viva si dicono addio e da domani proseguiranno separate l'avventura in assemblea capitolina. La spaccatura, emersa a causa del voto favorevole dei consiglieri del partito di Calenda alla nomina di Virginia Raggi alla presidenza della commissione speciale su Expo 2030, diventa insanabile e viene ufficializzata da Valerio Casini e Francesca Leoncini: "Siamo costretti a separare le nostre strade".

I due esponenti renziani non hannno digerito l'accordo istituzionale passato sopra le loro teste che ha portato Dario Nanni (Azione) alla poltrona più importante della commissione per il Giubileo 2025 e l'ex sindaca grillina ad Expo 2030 - arrivata quarta al primo turno delle amministrative di ottobre - a gestire strutture e risorse del Campidoglio. "Una poltrona scandalosa, noi non ci stiamo - dichiarano i due consiglieri, entrambi provenienti da esperienze di assessorato con deleghe al commercio nel II e III Municipio - . La scelta di Azione di votare per Raggi crea una frattura profonda con noi. Si tratta dell'ennesima decisione presa sopra le nostre teste, senza condivisione o comunicazione, nè prima né dopo. Anzi, fino a ieri (il 22 febbraio, ndr) i consiglieri di Azione mentivano pubblicamente sul voto dato alla Raggi".

"Ci siamo candidati al fianco di Carlo Calenda - proseguono Leoncini e Casini - accentando la sfida di rinunciare alle liste di partito per creare una lista civica che unisse i riformisti della Capitale, con una priorità assoluta: cancellare il malgoverno di Roma che l’esperienza fallimentare di Virginia Raggi ha causato. Il fatto che la sindaca uscente sia rimasta fuori dal ballottaggio arrivando addirittura quarta è la dimostrazione che la maggioranza dei romani la pensava e la pensa come noi. Sottoscrivere oggi un accordo al ribasso per garantire alla Raggi una poltroncina di consolazione con strutture e risorse del comune a disposizione così da consentirle i mezzi per fare politica dal colle del Campidoglio, è l’ennesima dimostrazione di cosa è diventato il movimento Cinque Stelle".

"Il fatto che Calenda condivida questo modo di fare politica - attaccano da Italia Viva - ci appare profondamente incoerente rispetto a ciò che abbiamo detto in campagna elettorale. E ingiusto, profondamente ingiusto, per i tanti elettori che avevano creduto in lui e in noi come diversi, alternativi ai grillini". Adesso, quindi, in Aula Giulio Cesare ci sarà un nuovo gruppo politico con il suo simbolo, quello di Italia Viva.

Un equilibrio ribaltato, quello tra Azione e Italia Viva, rispetto ai prissimi giorni della nuova consiliatura, quando Valerio Casini e Francesca Leoncini (presenti alla festa di Gualtieri post elezione in piazza Santi Apostoli) si erano espressi con molto più favore rispetto ad un appoggio al programma della maggioranza a differenza di Azione, che addirittura ha creato un governo "ombra" della Capitale, con tanto di assessori.