Il Campidoglio si apre alle scuole di Roma. La prima visita a Palazzo Senatorio con l’Istituto Luigi Einaudi

E’ partito questa mattina con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” il ciclo di visite di Palazzo Senatorio in Campidoglio dedicato alle scuole romane. Ad accogliere gli studenti in Aula Giulio Cesare sono state la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli che hanno promosso congiuntamente l'iniziativa. L’obiettivo è far scoprire ai più giovani i luoghi dove storicamente si svolge l’attività istituzionale e democratica della città di Roma.



“Come istituzioni abbiamo il dovere e il piacere di coinvolgere le nuove generazioni, di ascoltarle e capire le loro esigenze, come i loro sogni. Con questo percorso di visite in Campidoglio vogliamo dare occasioni di partecipazione attiva e consapevole alla vita della città e far conoscere i luoghi della democrazia, che non sono distanti, ma sono aperti e vicini a tutti. Oltre a scoprire la bellezza delle sale storiche di Palazzo Senatorio, i ragazzi hanno la possibilità di avere un contatto reale con la macchina amministrativa con tutte le sue funzioni, vero cuore delle decisioni che determinano il destino della nostra comunità”, afferma la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.



“È stata una mattinata emozionante con i primi ragazzi e le prime ragazze in visita a palazzo Sanatorio. Un vero e proprio viaggio tra i luoghi della democrazia cittadina, vissuto insieme agli studenti e alle studentesse di Roma, ma anche l'occasione per noi di accogliere lo sguardo delle nuove generazioni e mettersi in ascolto dei loro bisogni e dei loro desideri. La visita di oggi è solo l’inizio di un percorso che coinvolgerà tante scuole e che si inserisce perfettamente nell'idea di un rapporto sempre più stretto tra scuola e città che stiamo portando avanti per e con la scuola. Voglio ringraziare la Presidente Svetlana Celli per aver voluto e sostenuto questa preziosa iniziativa”, ha poi dichiarato l'assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.