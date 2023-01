Campidoglio, tra nomine e regionali c'è alta tensione nel Pd: in 12 lanciano ultimatum a Gualtieri

Ormai tra la maggioranza dei consiglieri Pd in Campidoglio e Roberto Gualtieri è rottura. Nelle ultime settimane sono andate in scena almeno due riunioni "segrete" tra un gruppo di 12 tra consigliere e consiglieri dem, quasi tutti appartenenti all'area degli ex zingarettiani, ora vicini - chi più e chi meno - all'assessore regionale Massimiliano Valeriani e a quella di AreaDem, i franceschiniani, vicini al segretario regionale Bruno Astorre e all'attuale governatore pro tempore del Lazio, Daniele Leodori. I motivi sono vari: le nomine da parte del Sindaco - due su tutte, quelle di Patrizia Prestipino (ufficiale) in Città Metropolitana e quella di Marco Vincenzi (ufficiosa) vicecomissario per il Giubileo 2025 - ma anche la cannibalizzazione del Campidoglio da parte della corrente che fa capo al deputato Claudio Mancini, deus ex machina della vittoria di Gualtieri e suo amico intimo.

La riunione "carbonara" di 12 consiglieri Pd

Ad incontrarsi martedì 3 gennaio, ma anche giorni prima, durante una call in remoto sono stati la capogruppo Valeria Baglio, la presidente del consiglio comunale Svetlana Celli, e una foltissima componente degli ex zingarettiani. Non hanno partecipato - tra gli altri - i più vicini al Sindaco, ovvero Riccardo Corbucci, Giulia Tempesta e Antonella Melito. Ma nemmeno Nella Converti, orfiniana ed Erica Battaglia, impegnata tra le altre cose con la campagna elettorale per le regionali. Fuori dalla riunione anche Mariano Angelucci.

Sul tavolo le nomine di Gualtieri e le regionali di febbraio

Le accuse nei confronti del primo cittadino e del suo staff più ristretto sono chiare: "Siamo al mercato, così non si può andare avanti" sostengono i più infuriati. Il riferimento palese è alle ultime nomine, almeno quelle ufficiali: una su tutte è quella di Patrizia Prestipino, ex deputata non rieletta, con un passato da assessora provinciale. Sarà una consulente del sindaco metropolitano (Gualtieri) a 33.000 euro lordi l'anno, fino alla fine del mandato. Capofila di Base Riformista, corrente che non vanta più nessun rappresentante nazionale, da agosto in poi si era ripetutamente scagliata contro i vertici del partito, accusati di non aver valorizzato la sua storia politica, le sue competenze e le sue capacità candidandola al plurinominale in un collegio quasi impossibile alle elezioni di settembre, quello di Ostia e Pomezia, dove infatti ha vinto il centrodestra senza troppi patemi.

Poi c'è la non ancora ufficiale, ma imminente nomina di Marco Vincenzi a vicecommissario per il Giubileo 2025. Presidente del consiglio regionale, non si è ricandidato alle prossime elezioni di febbraio e come molti altri si è messo a disposizione per portare voti al duo Mario Ciarla-Eleonora Mattia, la coppia scelta dal Campidoglio (quindi da Mancini) per entrare alla Pisana.

"Il rapporto con la città è pessimo"

Anche questo non va proprio giù ai "ribelli". Almeno due assessori della giunta Gualtieri, almeno quattro consiglieri più ovviamente il Sindaco e Mancini sono tutti concentrati sull'elezione dell'ex presidente di Arsial (sostituito il 31 dicembre dall'ex capo staff di Zingaretti ed ex direttore Ater, Andrea Napoletano) e dalla consigliera regionale uscente. Entrambi, fino a qualche anno fa, erano tutto fuorché vicini all'attuale corrente che domina in Comune. L'umore, quindi, tra i 12 ribelli è pessimo: "Non c'è più margine per altre sensibilità politiche - dice più di uno - e ci sono state una serie di manovre per portare acqua al mulino di questi due candidati. Nel frattempo il rapporto con la città è pessimo, i quartieri sono sporchi e la gestione di Ama non va affatto bene". Per non parlare del bilancio previsionale che non è ancora approdato in assemblea capitolina (ma nemmeno nelle commissioni) "con i municipi che ci chiedono lumi disperati, ma noi non sappiamo niente" dice a RomaToday uno dei dem partecipanti all'ultima riunione.

Giudizio negativo sulla festa della Befana

Pesante anche il giudizio sulla Festa della Befana di piazza Navona: "Sembra una sagra di paese - il commento più dolce - e questo bando ha fatto tornare vecchie conoscenze tra i gestori dei banchi, dove si vende zucchero filato e si spara al bersaglio. Non c'è cultura, non c'è vero artigianato. Una cosa brutta".

L'ultimatum a Gualtieri: "Incontro o sarà muro"

Martedì, quindi, i 12 ribelli hanno chiesto al sindaco Gualtieri un incontro che chiarisca una volta per tutte la linea, che sciolga i numerosi nodi che rallentano l'attività politica dell'assemblea "altrimenti porteremo solo gli atti condivisi, quelli che più ci interessano, gli altri...". Gli altri si areneranno, ancor più di quanto non succeda già da mesi, almeno da quando "è stato dimesso" Albino Ruberti, ex capo gabinetto di Gualtieri. "Lui era veramente una macchina da guerra, coi suoi modi per carità, ma era veloce e accontentava tutti se c'era un intoppo. Adesso è diverso, le tempistiche sono lunghe", si lamentano.

Santori (Lega): "Frangia ribelle già da mesi"

"Era evidente che c’era una frangia interna già da qualche mese - commenta a RomaToday Fabrizio Santori, consigliere della Lega -, dovuta alle modalità di comportamento di alcuni sia in aula sia nelle commissioni, con strane assenze oppure riunendosi in altre parti del Campidoglio e non in assemblea. C’è una mancanza di fiducia del Sindaco nei confronti dei consiglieri palese, basti vedere quello che è successo con il termovalorizzatore, portato in aula preconfezionato. Questo non è stato preso bene dai consiglieri. Il sindaco non viene mai in aula, non incontra la maggioranza se non in rare occasioni".