Il leghista Davide Bordoni ritorna in Campidoglio

Davide Bordoni torna in Campidoglio. L'elezione in Parlamento di Simonetta Matone, che ha vinto il collegio uninominale del II e III municipio contro il dem Enzo Foschi, lascia il posto in aula Giulio Cesare al 49enne che già un anno fa era andato vicino al seggio capitolino.

La magistrata, che l'autunno scorso ha corso allle amministrative come candidata pro-sindaco al fianco di Enrico Michetti, ha rassegnato le dimissioni per iniziare l'avventura a Montecitorio e così facendo ha fatto scorrere la lista.

Bordoni, che al tempo della giunta Alemanno ha ricoperto il ruolo di assessore alle attività produttive e al lavoro di Roma Caputale, a ottobre 2021 era rimasto fuori per soli 38 voti. Il suo ricorso al Tar era stato perso, dando ragione al collega Fabrizio Santori che adesso ritrova tra gli scranni dell'assemblea capitolina.

"Roma ha bisogno di tornare ad essere una grande Capitale, con progetti di ampio respiro ed una forte sinergia con le altre istituzioni - ha dichiarato Bordoni commentando il suo ingresso in comune - , in particolare con il prossimo governo del Paese. Imprese, famiglie e territori saranno al centro del mio impegno in Campidoglio. Voglio ringraziare Simonetta Matone per questa opportunità e soprattutto per il suo lavoro in aula Giulio Cesare in questo primo anno di consiliatura. Ringrazio anche il coordinatore Claudio Durigon ed il segretario federale Matteo Salvini per la fiducia che ripongono sulla mia persona e nel mio lavoro”.



Laureato in sociologia alla Sapienza di Roma, attualmente Bordoni è il responsabile del dipartimento attività produttive della Lega nel Lazio. Simonetta Matone, capogruppo uscente del partito, al momento è l'unica parlamentare dei quattro eletti presenti in Campidoglio ad aver rassegnato ufficialmente le dimissioni dopo aver assunto la carina di deputata.