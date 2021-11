Campidoglio, eletti presidenti e vice delle commissioni: ecco tutti i nomi

Dopo l'approvazione dei componenti delle 12 commissioni permanenti più quelle Pari Opportunità e Roma Capitale (di quest'ultima il presidente è Riccardo Corbucci) andata in scena ieri, oggi l'assemblea capitolina ha nominato presidenti e vicepresidenti.

Confermate le nomine anticipate nei giorni scorsi, in particolare quella riguardante il rebus sulle Politiche Sociali: a guidarla sarà Nella Converti, espressione dei Giovani Democratici, alla prima esperienza in Aula Giulio Cesare. Agli altri pretendenti, ovvero Erica Battaglia e Giovanni Zannola, toccano rispettivamente Cultura e Mobilità.

Ecco tutti i presidenti e vicepresidenti eletti

Commissione I - Bilancio

La presidente è Giulia Tempesta (Pd), già consigliera con Raggi sindaca. Vicepresidenti il dem Andrea Alemanni (vicario) e per la Lista Calenda Sindaco Francesca Leoncini (quota Italia Viva).

Commissione II - Lavori Pubblici

Il dem Antonio Stampete è presidente, vice vicario Daniele Parrucci, per l'opposizione c'è Federico Rocca di Fratelli d'Italia, subentrato in consiglio a Enrico Michetti che dopo aver perso il ballottaggio a sindaco contro Roberto Gualtieri ha preferito conservare la sua professione di avvocato.

Commissione III - Mobilità

Il consigliere di Ostia Giovanni Zannola, fino a pochi giorni fa in lizza per il Sociale, ottiene la presidenza. Con lui a comporre l'ufficio di coordinamento ci sono Elisabetta Lancellotti della Civica Gualtieri Sindaco, con la Cinquestelle ed ex assessora Linda Meleo per l'opposizione.

Commissione IV - Ambiente

Per guidare la commissione è stato eletto l'ex presidente del V Municipio Giammarco Palmieri, suoi vice sono Nando Bonessio dei Verdi (vicario) e il Cinquestelle e precedessore di Pamieri, Daniele Diaco.

Commissione V - Politiche Sociali e della Salute

Come detto, l'outsider Nella Converti (Pd) vince la gara per la presidenza, con lei a fare da vicaria c'è Tiziana Biolghini di Roma Futura, con Simonetta Matone (candidata prosindaco con Michetti in quota Lega) come vicepresidente per l'opposizione.

Commissione VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro

L'altra in lizza per il Sociale, Erica Battaglia, è stata nominata presidente, Rocco Ferraro (Civica Gualtieri) il vicepresidente vicario mentre per l'opposizione ci sarà Francesca Barbato di Fratelli d'Italia.

Commissione VII - Patrimonio e Politiche abitative

Nessuna sorpresa anche qui: il dem Yuri Trombetti, che di Casa si occupava già in veste di responsabile per il Pd, è stato eletto presidente della VII Commissione. Con lui Paolo Ciani di Demos vicepresidente vicario, mentre l'ex assessore al Personale Antonio De Santis, eletto nella Civica Raggi, sarà l'altro vicepresidente.

Commissione VIII - Urbanistica

Il manager e imprenditore Tommaso Amodeo della Civica Gualtieri è il presidente. Insieme a lui la Pd Antonella Melito, entrata in consiglio dopo la nomina di Sabrina Alfonsi e Maurizio Veloccia nella squdra di giunta. L'altro vicepresidente è il forzista Marco Di Stefano.

Commissione IX - Commercio

E' un mix tra Secondo e Terzo Municipio l'ufficio di presidenza della commissione Commercio: presidente Andrea Alemanni (Pd), vicepresidente vicario Riccardo Corbucci, vicepresidente Valerio Casini che fino a settembre scorso è stato assessore al Commercio della prima giunta Del Bello al Trieste-Salario.

Commissione X - Sport, Benessere e qualità della vita

Da quarant'anni insegnante di educazione fisica e laureato in Scienze Motorie, Nando Bonessio dei Verdi è stato eletto presidente. Vicario Daniele Parrucci del Pd, con l'ex dem e ora in Azione Dario Nanni a fare da vice per l'opposizione.

Commissione XI - Scuola

Ex assessora alle Politiche Sociali del II Municipio, Carla Fermariello assume le redini della commissione Scuola in Campidoglio, coadiuvata dalla vicepresidente vicaria Michela Cicculli (Sinistra Civica Ecologista, ex assessora in VIII) e dalla regina delle preferenze Rachele Mussolini (Fratelli d'Italia).

Commissione XII - Turismo, Moda e Relazioni Internazionali

Il Pd Mariano Angelucci è il presidente, con vicario Rocco Ferraro della Civica Gualtieri e Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia vicepresidente per l'opposizione.



Commissione delle Pari opportunità

MIchela Cicculli è la nuova presidente, con la dem Claudia Pappatà vicepresidente vicaria e Flavia De Gregorio (lista Calenda Sindaco, quota Azione) vicepresidente.