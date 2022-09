Il Campidoglio cerca posti letto per accogliere sfollati: offerte fino al 30 settembre

Roma Capitale cerca alloggi d'emergenza. L'avviso pubblico è online sul sito ufficiale e la presentazione delle domande per essere presi in considerazione scadrà il 30 settembre. In sostanza l'obiettivo è reperire strutture ricettive dove ospitare le vittime di calamità naturali, crolli, incendi, frane. Famiglie che all'improvviso si ritrovino senza un tetto sulla testa e non hanno amici o parenti che possano ospitarli.

Chi vorrà rispondere all'avviso pubblico e firmare una convenzione della durata di un anno dovrà rispondere a determinati requisiti. Potranno quindi essere appartamenti con angolo cottura e la possibilità di ospitare animali d'affezione oppure bungalow, bed & breakfast o camere d'albergo con regolari licenze per lo svolgimento dell'attività di ricezione. L'accoglienza durerà massimo 30 giorni, un tempo che l'amministrazione capitolina ritiene congruo per riorganizzare la propria vita e riprendersi psicologicamente dal trauma.

I corrispettivi che il Campidoglio riconoscerà alle strutture in convenzione vanno dai 60,50 euro a persona se accolta in camera singola ai 38,50 euro in caso di camera tripla o quadrupla. I bambini fino a 3 anni saranno ospitati gratuitamente, quelli dai 4 ai 12 anni al 65%. Ovviamente ogni struttura potrò offrire i suoi servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli inseriti nell'avviso e tali resteranno per l'intera durata della convenzione.