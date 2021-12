Rendere più sicuri gli accessi scolastici: il Campidoglio dice sì alla mozione della lista Calenda

Ampliare la pavimentazione dei marciapiedi nei pressi delle scuole di Roma, riqualificandoli e rinnovandone l'arredo. Ma anche abbattere le barriere architettoniche, installare dissuasori di sosta e migliorare la viabilità pedonale. Sono queste le richieste contenute in una mozione a firma dei consiglieri capitolini della lista Calenda Valerio Casini, Dario Nanni, Francesca Leoncini e Flavia De Gregorio, approvata all'unanimità in assemblea giovedì 9 dicembre.

“Lo scopo è che l’amministrazione – spiega Casini – impegni dei fondi da distribuire a tutti i Municipi per realizzare gli ‘accessi scolastici sicuri’. La Roma che immaginiamo è una città inclusiva, accessibile, sicura e sostenibile”. Una proposta che si inserisce nel solco anche della mozione unica approvata il 3 dicembre, giornata dedicata alle persone con disabilità, che impegna il sindaco Gualtieri a mettere in campo una serie di azioni per rendere fruibile la città alle persone con difficoltà motorie.

Come si legge nell’atto sugli accessi scolastici, il gruppo dei calendiani fa riferimento alle linee programmatiche di Gualtieri: “In una conseguente complessiva riorganizzazione degli spazi urbani – scrive il sindaco -, che incoraggi gli spostamenti pedonali e in bicicletta, il trasporto collettivo e la mobilità sostenibile, interverremo sul miglioramento della sicurezza stradale, creeremo in tutta la città strade scolastiche”.

L'atto approvato giovedì prende spunto da quanto fatto nel Municipio II, dove tre anni fa la prima giunta Del Bello – di cui Valerio Casini ha fatto parte come assessore al Commercio fino allo scorso settembre - ha lanciato per l'appunto l'"operazione accessi sicuri" in 13 plessi del territorio, come per esempio la Lante della Rovere a via Tevere, la Contardo-Ferrini in zona Villa Chigi, la Settembrini a Corso Trieste, l'asilo di Villaggio Olimpico, ma anche le scuole di via Asmara e via Pinciana.