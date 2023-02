Campi rom, pronti 5 milioni di euro per la messa in sicurezza

Impianti elettrici non a norma e sovraccarichi, fiaccati anche dagli allacci abusivi. Moduli abitativi non coibentati, così da costringere le famiglie che ci vivono dentro ad accendere fuochi o usare pericolose stufe e bombole a gas per riscaldarsi durante le rigide notti invernali. La situazione nei campi rom della Capitale è esplosiva ed è per questo che, dopo la discussa ordinanza di Gualtieri che riduce il voltaggio e impone alcuni divieti, anche il dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana dice la sua, proponendo una spesa di 5 milioni di euro per la messa in sicurezza dei "villaggi della solidarietà".

La proposta del dipartimento capitolino: 5 milioni per mettere in sicurezza i campi rom

Durante una delle ultime commissioni garanzia e trasparenza, convocata dal presidente Federico Rocca per fare luce sul tema dell'inagibilità dei campi rom ufficiali (sei in totale a Roma), il direttore dello CSIMU Ernesto Dello Vicario ha ufficializzato la richiesta avanzata al sindaco e alla sua giunta, relativamente ad un investimento corposo per mettere in sicurezza tutte le baraccopoli: "In queste ultime settimane - spiega il dirigente capitolino, riferendosi nello specifico al campo di via Candoni - gli impianti elettrici sono andati in crisi per una maggiore richiesta energetica. Al momento abbiamo installato due generatori d'emergenza che servono l'area del campo andata in maggiore sofferenza, anche per alleggerire l'altra area".

"Tentiamo un cambio di passo nella capacità d'intervento"

Ma oltre alle "toppe", Roma Capitale vorrebbe guardare avanti. Infatti Dello Vicario ha fatto sapere ai consiglieri presenti in commissione che è all'analisi dell'amministrazione la possibilità di mettere nel bilancio di previsione una cifra pari a circa 5 milioni di euro "per un intervento di messa a norma - spiega - che parta dagli impianti elettrici e arrivi alla coibentazione dei moduli". In tal modo, continua Dello Vicario "tentiamo un cambio di passo sotto il profilo della capacità d'intervento. Una volta approvato il bilancio, potremo fare progettazione e poi lavorare per gradi".

I rom verranno spostati nei container

L'intervento, da quanto si desume, sarà totalmente gestito dal dipartimento e comporterà il temporaneo trasferimento delle famiglie di etnia rom che vivono nei campi attrezzati: "Stiamo pensando a dei container - prosegue il dirigente - dove spostare le persone a rotazione man mano che apriremo e chiuderemo i cantieri".