Campi rom "inagibili" tra fogne rotte e discariche. Cinque milioni per la messa in sicurezza

Cinque milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria da effettuare all'interno dei campi rom della Capitale. Nelle more del piano rom messo su carta dall'assessora al sociale Barbara Funari, ancora agli albori, gli uffici dei dipartimenti che intervengono nelle baraccopoli sugli impianti elettrici, idrici, fognari, hanno chiesto aiuto al sindaco Gualtieri e alle assessore Funari stessa, Alfonsi (Rifiuti) e Segnalini (Lavori pubblici). "Così non possiamo andare avanti, i villaggi vanno chiusi" hanno scritto in una lettera-sfogo lo scorso febbraio. La ragione è tanto semplice quanto preoccupante: i campi sono di fatto "inagibili". Fogne rotte, liquami che fuoriescono creando problemi sia ambientali che igienico sanitari per gli abitanti, difficoltà nel riscaldare le baracche d'inverno e nel rinfrescarle d'estate.

I nuovi fondi

Da qui lo stanziamento dei cinque milioni, recuperati dal Campidoglio però tramite indebitamento, quindi contraendo un mutuo. Procedura che è la più lunga per avere poi le risorse nella disponibilità effettiva delle casse capitoline. La somma servirà per interventi straordinari da affidare tramite un accordo quadro che al momento è ancora in fase di progettazione. Detto altrimenti, il grido d'allarme dei tecnici è partito nove mesi fa e ancora di fatto una risposta concreta non c'è stata. Nel frattempo sono stati stanziati a bilancio 250mila euro per effettuare lavori urgenti nell'immediato. Una cifra esigua considerando che parliamo di fogne e impianti in molti casi da rifare da zero.

Fondi a parte, resta comunque la difficoltà di intervenire in situazione instabili, dove le baracche crescono in tempi rapidissimi con soluzioni di fortuna. "Ogni volta che andiamo sul posto troviamo nuovi moduli, fatti con lastre di cartongesso o materiale ancora più rudimentale, dove nessuno si sognerebbe mai di attaccare un quadro elettrico" si sfoga il responsabile dell'ufficio del Simu adibito esclusivamente proprio agli interventi nei villaggi della solidarietà. "Però noi dobbiamo intervenire, perché in quelle baracche ci sono 40 gradi d'estate e fino a 3 gradi la notte d'inverno e i bambini si devono scaldare o rinfrescare, esattamente come facciamo noi nelle nostre case".

Senza contare la presenza fissa di discariche abusive, con tonnellate di rifiuti che non vengono rimossi, e gli atti vandalici talvolta a opera degli stessi abitanti. "Nei collettori fognari si trova di tutto, sedie, passeggini, strumenti di ferro di ogni tipo" raccontano ancora i tecnici. "Tra l'altro è la principale ragione per cui si rompono e causano la fuoriuscita di liquami". Insomma, un quadro dove lavorare per portare alle famiglie i servizi primari sta diventando al limite dell'impossibile.

Il piano per chiedere i campi

Intanto il Campidoglio lavora al piano rom che però ha il 2030 come dead line finale. "Soluzioni abitative diversificate", anche con formule definite "innovative", o in alternativa le case popolari, scolarizzazione, regolarizzazione dei documenti, campagne di antiziganismo. E via il "buono affitto" dell'era Raggi, che il Comune ha continuato a utilizzare in questi due anni nelle more di un nuovo piano ma che l'assessora Funari aveva da subito definito uno strumento "inadeguato". Sono i punti cardine del nuovo piano per la chiusura dei campi firmato Gualtieri. Roma Capitale promette lo smantellamento dei villaggi attrezzati entro il 2030 e lo fa con un nuovo "piano d'azione cittadino" che cancella il precedente targato M5s, 25 pagine allegate a una delibera approvata dalla giunta, che vale 12,9 milioni di euro.

Lo status quo

A oggi i rom presenti nei sei villaggi attrezzati rimasti in città, secondo dati forniti da Roma Capitale all'interno del piano, sono 2.261, divisi tra il campo di Candoni (669 persone), nel municipio XI, Castel Romano (439), Salviati (427), in V municipio, Salone (350), in VI municipio, Gordiani (228), in V municipio e Cesare Lombroso (148), in municipio XIV, il primo su cui si lavorerà al superamento già entro la fine dell'anno, in parallelo con la riqualificazione con fondi Pnrr del contiguo complesso di Santa Maria della Pietà.