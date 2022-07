"Stop al bonus affitto per le famiglie dei campi rom"

"Stop al bonus affitto", che non ha portato negli scorsi anni benefici sostanziali. Dalla destra romana continua il pressing sul Campidoglio per modificare le strategie messe in atto a oggi per la chiusura dei campi rom e l'inserimento delle famiglie nel tessuto sociale. La richiesta diretta all'assessora al Sociale Barbara Funari arriva dalla Lega capitolina, con un'interrogazione a risposta orale (che prevede quindi la presenza dell'assessora in aula Giulio Cesare) depositata dal consigliere Fabrizio Santori.

Il piano rom

Candoni, Salviati e Lombroso sono i tre campi rom che il Campidoglio promette di chiudere entro il 31 dicembre 2022. On line un bando scaduto il 25 maggio per la ricerca di enti del terzo settore che portino avanti le operazioni di inserimento sociale delle famiglie, propedeutiche alla chiusura delle aree, già avviate dalla giunta di Virginia Raggi. Nel dettaglio parliamo di una procedura negoziata suddivisa in tre lotti per un totale di 816mila euro e un piano che sulla carta durerà otto mesi. I tre "villaggi attrezzati" si trovano in XI municipio (Candoni), XIV (Lombroso), V municipio (Salviati).

Il bonus affitto

Quel che non piace al centrodestra è il sussidio economico promesso dal Comune per trovare un alloggio abitativo alternativo. Gli affidatari infatti si dovranno occupare, tra le tante, di accompagnare le famiglie verso un'autonomia abitativa rispetto alla quale il Campidoglio, sulla scia del piano portato avanti dall'ex giunta grillina, fornisce appositi sostegni economici volti alla ricerca di abitazioni in affitto sul mercato privato. Nello specifico - come si legge nel capitolato di gara - il Comune offre ai nuclei un bonus fino a un importo complessivo di 10mila euro per un periodo non superiore a tre anni.

Requisito essenziale per l'erogazione e? la sottoscrizione e la registrazione del contratto di locazione per alloggi singoli e/o in coabitazione. Viene erogato direttamente ai proprietari degli immobili locati e non può superare gli 800 euro mensili. Una misura che negli anni passati non ha dato i frutti sperati, scontrandosi il più delle volte con la ritrosia dei proprietari ad affittare a rom, specie se hanno come unica garanzia i tempi di pagamento di un ente pubblico. Il risultato è che le poche famiglie che sono riuscite a sistemarsi fuori dai campi lo hanno fatto passando per le graduatorie delle case popolari.

"Si interroga il sindaco per sapere se è intenzione di questa amministrazione porre in essere ogni misura atta a impedire l'esecutività dei provvedimenti inerenti l'erogazione dei contributi economici a supporto dei percorsi di inclusione alloggiava e lavorativa" si legge nell'interrogazione del consigliere leghista, tra i più fermi oppositori alle politiche sulla casa messe in atto dal sindaco dem.

"In otto mesi Gualtieri ha approvato il bonus di 10.000 euro ai rom, aumentato del 10% la riserva di alloggi da dare in deroga ai movimenti per la casa, e ora rilascia la residenza a chi occupa abusivamente" dichiara. "Accontentata l’estrema sinistra, ci chiediamo quando intenda dare una risposta ai romani onesti che rispettano le regole, visto che in 8 mesi ha assegnato ai cittadini in graduatoria solo 37 case popolari. Questo è il Pd, il partito dei furbi che lancia un messaggio che riteniamo gravissimo: 'la proprietà privata non esiste, vai, occupa le case, non pagare l’affitto, sfonda le porte e potrai avere tutto gratis’".

Ricordiamo che quello applicato al momento è il piano licenziato dall'ex giunta Raggi. L'assessora al Sociale Barbara Funari ha spiegato di averlo momentaneamente confermato per ragioni di "continuità assistenziale". Nel frattempo in Campidoglio si sta lavorando a un piano nuovo, da scrivere insieme agli enti del terzo settore. Se il bonus affitto verrà confermato? "Così com'è non funziona" ha spiegato l'assessora a RomaToday. Potrebbe essere però confermato, con nuove misure a garanzia dei pagamenti a terzi.