Alemanno querela Raggi: "Non ho aperto io i campi rom, li ho chiusi"

“Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione. Ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme a Berlusconi, i campi nomadi a Roma”. A parlare è l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno che punta il dito contro le frasi espresse dalla prima cittadina durante la trasmissione “In Onda” su La7 in cui Raggi è stata ospite.

Giovedì sera in una intervista fiume su quanto fatto e su cosa realizzare a Roma nei prossimi anni in vista della futura candidatura e in risposta alla diffusione dei manifesti di Salvini ha commentato: “Con che faccia si presenta uno che fino a ieri diceva Roma ladrona? Ma stiamo scherzando? Siamo alle barzellette. I campi rom li ha aperti lui con le sue forze politiche, ai tempi di Alemanno che allora fu aiutato da Berlusconi e della Lega”.

Gianni Alemanno, che dal 2008 al 2013 ha ricoperto il ruolo di sindaco della città, ha spiegato in una nota: “È vero esattamente il contrario: nel 2008 quando ci siamo insediati in Campidoglio la situazione su Roma era la seguente: i campi tollerati erano 15, gli autorizzati 7, i campi abusivi e micro insediamenti erano oltre 1200 e la popolazione nomade presente era stimata intorno alle 9000 persone. Dopo i cinque anni della nostra amministrazione – ha detto Alemanno - i campi tollerati erano 8, gli autorizzati 8, quindi sono stati chiusi 6 campi tra tollerati e abusivi, tra cui quelli con la più alta pericolosità sociale come Casilino 900, La Martora e Tor de' Cenci, inoltre sono stati sgomberati 1100 campi abusivi e micro insediamenti e la popolazione nomade presente alla fine del nostro mandato si era ridotta a circa 5100 persone fotosegnalate e conosciute”.

Infine: “Quindi i campi nomadi non solo non li ho aperti, ma al contrario ho chiuso una buona parte di quelli che avevo ereditato dalle precedenti giunte – ha concluso l'ex sindaco di Roma - Non sono disponibile ad essere lo strumento con cui Virginia Raggi pensa di scaricare le responsabilità del completo fallimento del suo mandato in vista della campagna elettorale comunale”.