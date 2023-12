Acqua avvelenata dai rubinetti. Chiesto indennizzo per le famiglie

Trecento euro all’anno a famiglia, per i prossimi tre anni, come indennizzo per la mancanza di acqua potabile. È questo l’emendamento alla legge di stabilità regionale presentato dalla consigliera del Pd, Michela Califano, per i residenti di Campagnano. Un contributo “a compensazione delle problematiche che vivono i residenti del territorio e del pagamento delle bollette per un servizio di cui non usufruiscono”.

Acqua "avvelenata" a Campagnano

Già perché nel comune a nord di Roma l’acqua potabile manca da oltre un anno. Quella che sgorga dai rubinetti è “avvelenata”, troppo contaminata da arsenico, fluoruri e manganese per essere bevuta e utilizzata in sicurezza. Cola di un impianto di potabilizzazione, datato 2014, che non funziona più. Per quello provvisorio e per l’intervento definitivo e strutturale per chiudere la crisi dell’acqua di Campagnano ci vorrà del tempo, così intanto è stato richiesto un aiuto per chi, alle soglie del 2024, vede l’acqua potabile come un miraggio.

Chiesto indennizzo per le famiglie senza acqua potabile

“Un palliativo - ha spiegato la consigliera dem - in attesa che si intervenga finalmente, così come già avevo chiesto, per reperire le risorse necessarie a realizzare una nuova rete idrica degna di questo nome sostituendo quella attuale, obsoleta e nociva”. Soddisfatto il Pd di Campagnano che in questi anni ha lavorato mantenendo alta l’attenzione a tutti i livelli istituzionali. Del gruppo dem la richiesta, accompagnata da una petizione, di arrivare ad una riduzione delle bollette dell’acqua del 50%. Una proposta non accolta da Acea (gestore della rete idrica di Campagnano solo dall’ottobre 2022). L’azienda di piazzale Ostiense aveva fatto sapere a Dossier che “la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato non è nella disponibilità del gestore, che applica quanto approvato dalla Conferenza dei Sindaci in coerenza con le disposizioni emanate a livello nazionale dall’autorità competente", ossia Arera. Intanto proseguono le interlocuzioni con il Comune di Campagnano guidato dal sindaco Alessio Nisi a chiedere di anticipare ogni forma di investimento per risolvere nel più breve tempo possibile ed in modo definitivo e strutturale la crisi idrica del paese.

“Oggi però - tuonano dal Pd Campagnano - una soluzione tecnica per risolvere il problema della quantità e della qualità dell'acqua, non è stata messa in campo. L'unica soluzione 'provvisoria' adottata è stata quella di mettere a disposizione della popolazione due cisterne di acqua potabile, ed un'altra a Poggio dell'Ellera, ma ancora non funzionante”. Da qui la richiesta di uno stanziamento di risorse nel prossimo bilancio regionale per l'ammodernamento della rete idrica di Campagnano e i fondi per l’indennizzo alle famiglie, 11mila persone in tutto, che da oltre un anno e mezzo sono senza acqua potabile.

“Sì al rimborso nell'attesa che si intervenga, come richiesto dalla nostra consigliera, per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di una nuova rete idrica. Il Pd di Campagnano - dicono i dem - insieme a quello regionale e provinciale continuerà la sua battaglia finché non scorrerà nuovamente acqua potabile dai nostri rubinetti”.